IPL 2023 : રોમાંચક મેચમાં લખનૌએ મુંબઈને 5 રને હરાવ્યું

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) એ રોમાંચક મેચમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે 5 રને જીત મેળવી હતી. 178 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી મુંબઈની ટીમે એક સમયે 90 રનના સ્કોર સુધી કોઈ વિકેટ ગુમાવી ન હતી. જોકે, રોહિત અને ઈશાન પેવેલિયન પરત ફરતાં લખનૌની ટીમને મેચમાં પરત ફરવાનો મોકો મળ્યો અને તેણે 5 રને મેચ જીતી લીધી. મુંબઈની ટીમ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 172 રન બનાવી શકી હતી. લખનૌ તરફથી બોલિંગમાં રવિ બિશ્નોઈ અને યશ ઠાકુરે 2-2 વિકેટ લીધી હતી.

𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗵𝘀𝗶𝗻 powers @LucknowIPL to victory at home 🙌 #LSG clinch a narrow 5-run win over #MI and grab 2️⃣ crucial points 👏🏻👏🏻



મુંબઈને છેલ્લી ઓવરમાં 11 રન બનાવવાના હતા

છેલ્લી ઓવરમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને જીતવા માટે 11 રનની જરૂર હતી. સેટ બેટ્સમેન ટિમ ડેવિડ અને વિસ્ફોટક ખેલાડી કેમરોન ગ્રીન ક્રિઝ પર હતા. લખનૌના કેપ્ટને બોલ મોહસીન ખાનને આપ્યો હતો. પછી શું હતું મોહિસને અદ્ભુત કર્યું અને મુંબઈને પાંચ રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ ઓવરમાં મુંબઈના બેટ્સમેનો એક બાઉન્ડ્રી પણ ફટકારી શક્યા ન હતા.

For his economical bowling display, @bishnoi0056 becomes our 🔝 performer from the second innings of the #LSGvMI contest in the #TATAIPL 👏🏻👏🏻

A look at his bowling summary 🔽 pic.twitter.com/lUDR9okOcZ

