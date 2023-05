IPL 2023 ફાઇનલ: ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સે ટોસ જીત્યો, પ્રથમ બોલિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 16મી સિઝનની ફાઈનલ મેચ આજે રિઝર્વ ડે પર ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. CSKના કેપ્ટન ધોનીએ ટોસ જીત્યા બાદ પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. હાર્દિક પંડ્યા પણ પહેલા બોલિંગ કરવા માંગતો હતો. પરંતુ ગુજરાતે હવે પ્રથમ બેટિંગ કરવી પડશે. CSKની ટીમમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. ગુજરાતે પણ ફાઈનલ મેચ માટે ટીમમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.

🚨 Toss Update 🚨 Chennai Super Kings win the toss and elect to field first against Gujarat Titans. Follow the match ▶️ https://t.co/WsYLvLrRhp#TATAIPL | #Final | #CSKvGT pic.twitter.com/HYMcLKhfKy — IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2023

હાર્દિક પાસે ઈતિહાસ રચવાની તક છે

ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક છે. હાર્દિક પંડ્યા પ્રથમ બે સિઝનમાં ટીમને બે વખત ચેમ્પિયન બનાવનાર પ્રથમ કેપ્ટન બની શકે છે. જો હાર્દિક પંડ્યાના નેતૃત્વમાં ગુજરાત ફરીથી ચેમ્પિયન બનશે તો મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન બનવાનો તેનો દાવો વધુ મજબૂત બનશે.

ધોનીની લોકપ્રિયતા અલગ સ્તર પર

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 16મી સિઝનમાં ધોનીની લોકપ્રિયતાનો કોઈ જવાબ નથી. જો મેચ ચેન્નાઈની બહાર યોજાય તો પણ મેદાન પર માત્ર ધોનીના સમર્થકો જ જોવા મળી રહ્યા છે. આ સીઝન બાદ ધોની ક્રિકેટને સંપૂર્ણપણે અલવિદા કહી શકે છે.

Mahendra Singh Dhoni in the house! 🏟️ No shortage of energy here in Ahmedabad 🔥🔥 Inching closer to LIVE action 🙌#TATAIPL | #Final | #CSKvGT | @msdhoni pic.twitter.com/HSCrTJJ14W — IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2023



ચાહકોની નજર સતત અમદાવાદના હવામાન પર ટકેલી છે. આજે પણ વરસાદની સંભાવના છે. આવી સ્થિતિમાં, એવું કહી શકાય નહીં કે આજે પણ આ મેચ શરૂ થયા પછી પૂર્ણ થશે કે નહીં. IPL 16ની ફાઇનલ મેચ રવિવારે રમાવાની હતી. પરંતુ રવિવારે સાંજે અમદાવાદમાં સતત વરસાદ પડતાં મેચનું આયોજન થઈ શક્યું ન હતું. IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ દ્વારા ફાઈનલ માટે પહેલાથી જ રિઝર્વ ડે રાખવામાં આવ્યો હતો. રાત્રે 11 વાગ્યા સુધીમાં જ્યારે મેચની તમામ શક્યતાઓ પૂરી થઈ ગઈ હતી ત્યારે ફાઈનલને રિઝર્વ ડેમાં ખસેડવામાં આવી હતી.

પરંતુ આજે પણ અમદાવાદના ચાહકો માટે કોઈ સારા સમાચાર નથી. ગઈકાલની જેમ આજે પણ અમદાવાદમાં દિવસ દરમિયાન હવામાન ચોખ્ખું રહ્યું હતું. પરંતુ હવામાન વિભાગે આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે સાંજે વરસાદ પડી શકે છે. જો કે, જો મેચ આજે નહીં થાય, તો કોઈ અનામત દિવસ નથી. ગુજરાત ટાઇટન્સ ગ્રુપ સ્ટેજ દરમિયાન પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહેવાનો ફાયદો મેળવી શકે છે અને તેને વિજેતા જાહેર કરી શકાય છે.

જો કે, તે પહેલા મેચને પૂર્ણ કરવા માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કરવામાં આવશે. જો મેચ રાત્રે 9.30 વાગ્યા સુધી શરૂ થાય તો પણ ઓવરોની કપાત કરવામાં આવશે નહીં. 11.40 પછી પણ પાંચ ઓવરની મેચ કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. અમદાવાદના મેદાનમાં વિશ્વકક્ષાની સુવિધાઓ છે. વરસાદ બંધ થવાની સ્થિતિમાં અડધા કલાકમાં મેચ માટે મેદાન તૈયાર કરી શકાય છે.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ – રૂતુરાજ ગાયકવાડ, ડેવોન કોનવે, અજિંક્ય રહાણે, મોઈન અલી, અંબાતી રાયડુ, રવિન્દ્ર જાડેજા, મહેન્દ્ર સિંહ ધોની (કેપ્ટન, વિકેટકીપર), દીપક ચહર, મતિશા પાથિરાના, તુષાર દેશપાંડે, મહેશ તિખાના.

ગુજરાત ટાઇટન્સ – રિદ્ધિમાન સાહા (wk), શુભમન ગિલ, સાઇ સુદર્શન, હાર્દિક પંડ્યા (c), વિજય શંકર, ડેવિડ મિલર, રાહુલ તેવટિયા, રાશિદ ખાન, મોહિત શર્મા, નૂર અહેમદ, મોહમ્મદ શમી.