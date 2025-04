IPL 2025 : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે નોંધાવી જીતની હેટ્રિક, CSK ને હરાવ્યું

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમ આઈપીએલમાં ખરાબ શરૂઆત બાદ વાપસી કરવા માટે જાણીતી છે. આ સિઝનમાં પણ કંઈક આવું જ જોવા મળી રહ્યું છે. મુંબઈ, જેણે શરૂઆતની 5 મેચમાં ફક્ત 1 જીત નોંધાવી હતી, તેણે હવે જીતની હેટ્રિક હાંસલ કરી છે. IPL 2025 ની 38મી મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં હાર્દિક પંડ્યાના નેતૃત્વ હેઠળ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સરળ જીત નોંધાવી અને CSK સામેની હારનો બદલો લીધો.

