IPL 2023 : ચેન્નાઈએ મુંબઈને 6 વિકેટે હરાવ્યું, પ્લેઓફમાં સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 6 વિકેટે હરાવ્યું છે. ચેપોકના મેદાન પર બંને ટીમો આમને-સામને હતી. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને મેચ જીતવા માટે 140 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની ટીમે 17.4 ઓવરમાં 4 વિકેટે 140 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. તે જ સમયે, આ જીત બાદ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનાં 11 મેચમાં 13 પોઈન્ટ થઈ ગયા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા નંબર પર છે. જ્યારે હાર્દિક પંડ્યાની કપ્તાનીવાળી ગુજરાત ટાઇટન્સ 10 મેચમાં 14 પોઈન્ટ સાથે ટોપ પર છે.



પ્લેઓફની રેસમાં ટીમો ક્યાં છે?

જોકે, પ્લેઓફની રેસમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ આગળ ચાલી રહ્યાં છે. તે જ સમયે, હવે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ત્રીજા નંબર પર છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના 10 મેચમાં 11 પોઈન્ટ છે. આ સિવાય રાજસ્થાન રોયલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને પંજાબ કિંગ્સ અનુક્રમે ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમા ક્રમે છે. જોકે, રાજસ્થાન રોયલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને પંજાબ કિંગ્સ પાસે 10-10 પોઈન્ટ છે. અત્યારે ટોપ-4 ટીમોની વાત કરીએ તો ગુજરાત ટાઇટન્સ ઉપરાંત ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સનો સમાવેશ થાય છે.

