IPL 2023: 7000 રન બનાવ્યા બાદ વિરાટે પોતાના નામે કર્યો વધુ એક મોટો રેકોર્ડ

IPLની 16મી સિઝનમાં વિરાટ કોહલીનું બેટ જોરદાર બોલતું જોવા મળે છે. કોહલીએ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) સામેની મેચમાં વધુ એક વિશેષ માઈલસ્ટોન હાંસલ કર્યો છે. કોહલી હવે IPLમાં એક જ ટીમ સામે 1000 રન બનાવનાર ચોથો ખેલાડી બની ગયો છે.

A half-century of half-centuries in the IPL 🫡



વિરાટ કોહલીએ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચમાં પોતાના 1000 રન પૂરા કર્યા છે. આ પહેલા આઈપીએલમાં ડેવિડ વોર્નર કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ સામે આ કારનામું કરી ચૂક્યો છે. આ યાદીમાં શિખર ધવનનું નામ પણ સામેલ છે, જેણે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે 1000 રન પૂરા કરવાનું કારનામું કર્યું છે. આ યાદીમાં રોહિત શર્માનું નામ પણ સામેલ છે જેણે કોલકાતા સામે 1000થી વધુ રન બનાવ્યા છે.

At the 7️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ summit 🏔️

First player in IPL history to reach the feat! 👑#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #DCvRCB @imVkohli pic.twitter.com/UJ6Tvpm9Ww

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 6, 2023