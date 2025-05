IPL 2025 : પંજાબ કિંગ્સ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને હરાવી ટોપ પર પહોંચ્યું

આખરે, IPL 2025 ના પ્લેઓફ પહેલા, એક ટીમે ટોપ-2 માં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. બધા દાવાઓ અને અપેક્ષાઓથી વિપરીત, શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની પંજાબ કિંગ્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ, જે તેમના કરતા વધુ મજબૂત દેખાતી હતી, ને એકતરફી રીતે 7 વિકેટથી હરાવ્યું. જયપુરમાં રમાયેલી લીગ તબક્કાની તેની છેલ્લી મેચમાં, પંજાબે અર્શદીપ સિંહની ઉત્તમ બોલિંગ અને પ્રિયાંશ આર્ય-જોશ ઇંગ્લિસના મજબૂત વળતા હુમલાના આધારે 19 ઓવરમાં 185 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો અને પોઈન્ટ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું અને હવે પ્રથમ ક્વોલિફાયર રમશે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ચોથા સ્થાને રહેશે અને એલિમિનેટર રમશે.

