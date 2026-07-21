IPE ગ્લોબલ અને ગુજરાત સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ મિશન વચ્ચે MoU

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં યુવતીઓ અને મહિલાઓને કૌશલ્યવર્ધન (Skilling) અને રોજગારી ક્ષેત્રે વધુ સક્ષમ બનાવવાના હેતુથી ઈન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી ‘IPE ગ્લોબલ’ અને ગુજરાત સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ મિશન (GSDM) વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. આ ભાગીદારી અંતર્ગત મહિલા આર્થિક સશક્તિકરણ માટે ‘શી વર્ક્સ’ (She Works) પહેલને આગળ વધારવામાં આવશે.
‘વિશ્વ યુવા કૌશલ્ય દિવસ’ નિમિત્તે ‘નમો ગુજરાત કૌશલ્ય અને રોજગાર મિશન’ (NGKRM) હેઠળ આયોજિત એક વિશેષ કાર્યક્રમમાં, ગુજરાત સરકારના શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગના સચિવ લોચન સેહરાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આ MoUની આપ-લે કરવામાં આવી હતી.
પાંચ વર્ષની બિન-નાણાકીય ભાગીદારી
આ ૫ વર્ષીય પ્રો બોનો (Pro Bono) ભાગીદારી હેઠળ, IPE ગ્લોબલ દ્વારા રાજ્યની કૌશલ્ય યોજનાઓને વધુ મજબૂત કરવા અને યુવતીઓ માટે નવીનતમ ક્ષેત્રોમાં રોજગારીની તકો વિસ્તારવા માટે તકનીકી સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.
આ સમજુતી કરાર ‘વિકસિત ગુજરાત @2047’ના દ્રષ્ટિકોણને સાકાર કરવામાં મદદરૂપ થશે. જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મહિલા સંચાલિત વિકાસ (Women-led Development) પર ભાર મૂકવાનો અને મોટા પાયે કૌશલ્યને રોજગાર સાથે જોડવાનો છે.
“કૌશલ્ય સાથે સીધી રોજગારી આપવાનો અમારો લક્ષ્યાંક” – લોચન સેહરા
કાર્યક્રમ દરમિયાન વાતચીત કરતા શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગના સચિવ લોચન સેહરાએ જણાવ્યું હતું કે,
“નમો ગુજરાત કૌશલ્ય અને રોજગાર મિશન હેઠળ અમારો હેતુ માત્ર યુવાનોને કૌશલ્ય આપવાનો નથી, પરંતુ એ કૌશલ્ય થકી તેમને સીધી રોજગારી મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ ભાગીદારીથી રાજ્યની યોજનાઓ વધુ મજબૂત બનશે અને ગુજરાતની દરેક યુવતી પોતાની કારકિર્દીના સપના પૂરા કરી ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં રોજગારી મેળવી શકશે.”
આ ભાગીદારી હેઠળ શું કરવામાં આવશે?
૧. કારકિર્દી મૅપિંગ: યુવતીઓની રૂચિ અને લક્ષ્યો અનુસાર કૌશલ્ય અભ્યાસક્રમો ગોઠવવામાં આવશે.
૨. જાહેર જાગૃતિ અભિયાન: મહિલાઓના કૌશલ્ય અને રોજગાર માટે સામાજિક સમર્થન ઊભું કરવા રાજ્યસ્તરે જાગૃતિ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવશે.
૩. ઉદ્યોગો સાથે જોડાણ: વિવિધ ઉભરતા ક્ષેત્રો (Emerging Sectors) ના ઉદ્યોગો અને ઈન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન્સ સાથે મળીને જેન્ડર ડાયવર્સિટી (લિંગ વિવિધતા) માટે રોડમેપ તૈયાર કરાશે.
૪. ડેટા સિસ્ટમ મજબૂત કરવી: મહિલાઓના વય અને ક્ષેત્રવાર રોજગારીના પરિણામોને ટ્રેક કરવા માટે આંકડાકીય સિસ્ટમ સુધારવામાં આવશે.
IPE ગ્લોબલ લિમિટેડના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર (COO) એમ. કે. પદ્મ કુમારે ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, “યુવા કૌશલ્ય દિવસે શરૂ થયેલી આ ભાગીદારી દ્વારા અમે ગુજરાત સરકારના ‘વિકસિત ગુજરાત @2047’ના મહિલા સશક્તિકરણના વિઝનમાં તકનીકી સહયોગ આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ.”