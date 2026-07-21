રાહુલ ગાંધી સાથે વાતચીત બાદ ગૃહમંત્રી અમિત શાહને મળવા પહોંચ્યા મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ!

દેશમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના પેપર લીક થવાના ગંભીર મુદ્દે વિપક્ષી દળ કોંગ્રેસે કેન્દ્ર સરકાર સામે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. સંસદના ચોમાસુ સત્રના બીજા દિવસે ભારે વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું હતું. લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, પ્રિયંકા ગાંધી વડ્રા સહિતના દેશના અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન (PM Residence) સામે જમીન પર બેસીને ધૂન અને ધરણાં કરવા લાગ્યા હતા. આ તમામ નેતાઓ દેશના શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના તાત્કાલિક રાજીનામાની કડક માગ કરી રહ્યા છે. પીએમ આવાસ સામે ધરણા પર બેસતા પહેલા વિપક્ષી નેતાઓએ સંસદ ભવનથી પીએમ આવાસ સુધીનો પગપાળા માર્ચ પણ યોજ્યો હતો.

પીએમ આવાસ પહોંચ્યા કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ અને ગૃહ સચિવ

વિપક્ષના વિરોધ પ્રદર્શનના આશરે 1 કલાક બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ અને કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહન સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સ્થિતિને સંભાળવા અને વાટાઘાટો કરવા પીએમ આવાસ બહાર ધરણા સ્થળે પહોંચ્યા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહે લોકસભાના નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી સાથે અંદાજે 30 મિનિટ સુધી રૂબરૂ વાતચીત કરી હતી અને તેમને ધરણાં સમાપ્ત કરવા મનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ અગાઉ દિલ્હી પોલીસે પણ રાહુલ ગાંધી અને અન્ય નેતાઓને આંદોલન પૂરું કરવા અપીલ કરી હતી, પરંતુ રાહુલ ગાંધીએ પોતાની માગણીઓ પર મક્કમ રહીને ધરણાં ખતમ કરવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો. રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીનો આ વિરોધ પ્રદર્શન સતત 2 કલાકથી વધુ સમય સુધી જારી રહ્યો હતો.

રાહુલ ગાંધીની મુલાકાત બાદ અણધારી રાજકીય હલચલ

રાહુલ ગાંધી સાથે આશરે અડધો કલાક સુધી ચાલેલી ચર્ચા બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ ધરણા સ્થળેથી રવાના થઈ ગયા હતા. રાહુલ ગાંધી સાથેની મુલાકાત પૂર્ણ કર્યા બાદ મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ હવે સીધા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને મળવા પહોંચ્યા છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી તમામ કડક માગણીઓ અને સ્થિતિ વિશે ગૃહમંત્રી અમિત શાહને વિગતવાર વાકેફ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ ગૃહમંત્રી આ મુદ્દે આગળનો આખરી નિર્ણય લેશે.

દેશના યુવાનો માટે કોઈ તક નથી બચી: રાહુલ ગાંધી

ધર્મના આયોજન પહેલાં અને પ્રદર્શન દરમિયાન મીડિયા સાથે વાતચીત કરતી વખતે રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહારો કરતા કહ્યું કે, “દેશના યુવાનો માટે કોઈ તકો બચી નથી અને તેમના વિકાસના તમામ રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે. એક સમયે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ યુવાનો માટે પ્રગતિનો મોટો રસ્તો હતી, પરંતુ વર્તમાન સરકારે તે આખી કૌભાંડમુક્ત વ્યવસ્થાને બરબાદ કરી નાખી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર પોસ્ટ કરતાં રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે, “ગઈકાલે પીડિત યુવા વિદ્યાર્થીઓ સાથે થયેલી બર્બરતા અંગે વિગતવાર જવાબ માગવા માટે અમે વડાપ્રધાન મોદીના ઘર તરફ માર્ચ કરી રહ્યા છીએ. સરકાર આ ગંભીર મુદ્દે કોઈ જવાબદારી લેવા માંગતી નથી કે સંસદમાં તેના પર કોઈ ખુલ્લી ચર્ચા કરવા માંગતી નથી. ભારત દેશના યુવાનોનું ભવિષ્ય બરબાદ થઈ રહ્યું છે.”

રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, “દેશનો સામાન્ય વિદ્યાર્થી આજે પોકારી રહ્યો છે કે અમારું કોઈ ભવિષ્ય બચ્યું નથી, પરંતુ આ સરકારના અહંકારી મંત્રીઓ કહી રહ્યા છે કે તેમની ખુરશી નહીં જાય. જે દેશમાં દેશનો વિદ્યાર્થી પોતાનું ભવિષ્ય ખોઈ બેસે અને મંત્રી પોતાની ખુરશી ન ખોવે – ત્યાં ન્યાય જેવું કંઈ બચ્યું જ નથી.” તેમણે માગ કરી હતી કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જાતે સંસદના બંને ગૃહમાં આવીને આ પેપર લીક કૌભાંડ પર સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ.

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