ટ્રમ્પને ચૂંટણી લડવા અટકાવાથી વિવેક રામાસ્વામી ભડક્યા

કોલોરાડોઃ US કેપિટલ હિંસા મામલે અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મોટો આંચકો લાગ્યો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને કોલોરાડો સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિપદ માટે અયોગ્ય ઠેરવ્યા છે. ટ્રમ્પને અયોગ્ય ઠેરવાતાં રિપબ્લિકન પાર્ટીના રાષ્ટ્રપતિપદની ઉમેદવાર વિવેક રામારાસ્વામીએ કોલોરાડોમાં GOPના પ્રાથમિક મતદાનથી દૂર હટવાનો સંકલ્પ લીધો છે.

ભારતીય મૂળના બિઝનેસમેન અને રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી લડી રહેલા વિવેક રામાસ્વામી ભડકી ગયા હતા. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો ચુકાદો પરત લેવામાં નહીં આવે તો તેઓ કોલોરાડોથી તરત હટી જશે. તેમણે સમર્થકોને પણ આગળ આવવા અપીલ કરી હતી. તેમણે આ ચુકાદાને ગેરકાયદે ગણાવતાં અમેરિકા માટે વિનાશકારી પરિણામ સામે આવવાની ચેતવણી ઉચ્ચારી હતી.

I pledge to withdraw from the Colorado GOP primary ballot until Trump is also allowed to be on the ballot, and I demand that Ron DeSantis, Chris Christie, and Nikki Haley do the same immediately – or else they are tacitly endorsing this illegal maneuver which will have disastrous… pic.twitter.com/qbpNf9L3ln

— Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) December 20, 2023