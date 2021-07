વર્જિન ગેલેક્ટિકનું ‘સ્પેસ ટુરિઝમ’ વર્ષ 2022થી શરૂ થશે

ન્યુ મેક્સિકોઃ બ્રિટિશ અબજોપતિ રિચર્ડ બ્રેનસને રવિવારે વર્જિન ગેલેક્ટિક રોકેટ વિમાનમાં સવાર થઈને ન્યુ મેક્સિકોના રણવિસ્તારથી 50 માઇલ કરતાં પણ વધુ ઊંચાઈએ ઉડાન ભરી સુરક્ષિત રૂપે અંતરિક્ષ માટેના ટેસ્ટ ફ્લાઇટથી પરત ફર્યા છે. તેમણે એક નવીન સાહસ કરવાની સફર 17 વર્ષ પહેલાં શરૂ કરી હતી.

બ્રેનસનુ છ વર્જિન ગેલેક્ટિક હોલ્ડિંગ ઇન્ક.ના કર્મચારીઓમાંના એકે અંતરિક્ષની મુસાફરીનો આનંદ માણ્યો હતો. તેમણે આ સાથે સ્પેસ ટુરિઝમના નવા યુગનો પ્રારંભ કર્યો છે. તેમણે કંપનીની સ્થાપના 2004માં શરૂ કરી હતી. એ કંપની વેપારી ધોરણે કામગીરી આવતા વર્ષે એટલે કે 2022થી શરૂ કરશે. ઉડાનમાંથી પરત ફર્યા પછી તેમણે પૌત્રો-પૌત્રાદિને ભેટીને 70 વર્ષીય બ્રેનસેને કહ્યું હતું કે તેઓ બધા માટે અંતરિક્ષનો પ્રવાસ બધા લોકો માટે સુલભ બનાવશે. તેમને એમેઝોનના જેફ બેઝોસે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અભિનંદન આપતાં કહ્યું હતું કે ઉડાન માટે અભિનંદન. ક્લબમાં સામેલ થવા માટે રાહ નથી જોઈ શકતો.

Welcome to the dawn of a new space age #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/Rlim1UGMkx

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021