US વિદેશ મંત્રાલયમાં પત્રકાર પરિષદ સંબોધીને વેદાંત પટેલે રચ્ચો ઇતિહાસ

વોશિંગ્ટનઃ અમેરિકી વિદેશ વિભાગના ઉપ મુખ્ય પ્રવક્તા વેદાંત પટેલે વિદેશ વિભાગની ડેલી બ્રીફ કરીને ઇતિહાસ રચી દીધો છે. આવું કરવાવાળા તેઓ પહેલા ઇન્ડિયન અમેરિકી મૂળના છે. તેમના સાથીઓએ કહ્યું હતું કે પટેલે સ્પષ્ટ રીતે પોતાની વાત રજૂ કરી હતી. વિદેશ વિભાગના પ્રવક્તા નેડ પ્રાઇસ રજા પર હોવાને કારણે પટેલ મિડિયા સામે વિદેશ નીતિના મુદ્દે વિદેશ વિભાગ ફોગી બોટમ હેડ ક્વાર્ટરમાં બ્રીફિંગ કર્યું હતું.

તેમણે બ્રીફિંગ દરમ્યાન યુક્રેન પર રશિયાના આક્રમણ, જેસીપીઓએ અને લીઝ ટ્રસના યુનાઇટેડ કિંગડમના વડા પ્રધાન બનવા વિશે વાતચીતથી માંડીને અનેક વિષયોને વણી લીધા હતા. તેમનું આગામી બ્રીફિંગ બુધવારે નિર્ધારિત છે. તેમણે પોડિયમથી શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. વ્હાઇટ હાઉસમાં વરિષ્ઠ એસોસિયેટ કોમ્યુનિકેશન્સ ડિરેક્ટર મેટ હિલે ટ્વીટ કરીને તેમને અભિનંદન આપ્યાં હતાં.

Hosted my first Daily Press Briefing at the podium today. The Briefing is an important way we stay accountable to U.S. citizens and helps protect our democracy. You have a right to know about the events and policies that shape your life. pic.twitter.com/8RsacKaDJp

— Vedant Patel (@StateDeputySpox) September 6, 2022