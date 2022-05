વિશ્વની અસલી અજાયબી ‘તાજ મહેલ’: એલન મસ્ક

નવી દિલ્હીઃ વિશ્વની સૌથી શ્રીમંત વ્યક્તિ અને ટ્વિટરના બોસ એલન મસ્કને તાજમહેલ ખૂબ પસંદ આવ્યો છે. તેમણે મોગલ શાસક શાહજહાં દ્વારા બનાવવામાં આવેલા આ ઐતિહાસિક સ્થળને વિશ્વની અસલી અજાયબી ગણાવતાં ભારત પ્રવાસની વાતો સોશિયલ મિડિયા ટ્વિટર પર શેર કરી હતી. તેમણે એક ટ્વીટમાં લખ્યું હતું કે એ અદભુત છે. મેં વર્ષ 2007માં ભારતના પ્રવાસ કર્યો હતો અને તાજ મહેલને જોયો હતો. એ વિશ્વની એક અજાયબી છે.

રસપ્રદ વાત એ છે કે મસ્ક પોતાના ભારત પ્રવાસ વિશે બતાવતા હતા, ત્યારે તેમની માતાએ દાદા-દાદીના પ્રવાસ વિશે જણાવ્યું હતું.

It is amazing. I visited in 2007 and also saw the Taj Mahal, which truly is a wonder of the world.

તેમની માતા માયે મસ્કે ટ્વીટ કરીને મસ્કના દાદા-દાદીનો ફોટો શેર કર્યો હતો. તેમણે લખ્યું હતું કે 1954માં તમારા દાદા-દાદી દક્ષિણ આફ્રિકાથી ઓસ્ટ્રેલિયા જતા હતા, ત્યારે તેઓ તાજમહેલ જોવા ગયા હતા. એક એન્જિનવાળા પ્રોપેલર વિમાનમાં રેડિયો અથવા GPS વિના આ પ્રવાસ કરવાવાળી એકમાત્ર વ્યક્તિ છે. તેમનું આદર્શ વાક્ય ‘ખતરનાક તરીકે જીવો, પણ… સાવધાનીથી જીવો’ હતું.

In 1954, your grandparents flew to the Taj Mahal from South Africa, on their way to Australia. The only people to ever do this trip in a single-engine propeller plane, without a radio or GPS. Their motto “Live dangerously…. carefully.” https://t.co/JG4WQ7TbjF pic.twitter.com/YoOJP3HtSp

— Maye Musk (@mayemusk) May 9, 2022