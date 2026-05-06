PM મોદીની પોસ્ટ પર એલોન મસ્કની કમેન્ટ, સફળતા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા

પ્રધાનમંત્રી મોદીની પોસ્ટનો જવાબ આપતા એલોન મસ્કે ભારતીય અવકાશ સ્ટાર્ટઅપ ગેલેક્સઆઈને તેના મિશન દ્રષ્ટિ ઉપગ્રહના સફળ પ્રક્ષેપણ બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. પીએમ મોદીએ આ મિશનને ભારતની અવકાશ યાત્રામાં એક મોટી સિદ્ધિ અને યુવાનોની નવીનતા અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ ભાવનાનું પ્રતીક ગણાવ્યું હતું.
ભારતની અવકાશ યાત્રા વધુ એક મોટા સીમાચિહ્ન પર પહોંચી છે. એલોન મસ્કે બેંગલુરુ સ્થિત અવકાશ સ્ટાર્ટઅપ ગેલેક્સઆઈને તેના મિશન દ્રષ્ટિ ઉપગ્રહના સફળ પ્રક્ષેપણ બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે.
મસ્કે સોશિયલ મીડિયા પર અભિનંદન પાઠવ્યા. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પોસ્ટનો જવાબ આપતા મસ્કે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર “અભિનંદન” લખ્યું, જેમાં તેમણે મિશન દ્રષ્ટિની સફળતાને ભારતના અવકાશ ક્ષેત્ર માટે ઐતિહાસિક સિદ્ધિ ગણાવી.
Mission Drishti by GalaxEye marks a major achievement in our space journey. The successful launch of the world’s first OptoSAR satellite and the largest privately-built satellite in India is a testament to our youth’s passion for innovation and nation-building.
Heartiest…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 3, 2026
પીએમ મોદીએ તેને એક સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવ્યું
વડાપ્રધાન મોદીએ રવિવારે X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે મિશન દ્રષ્ટિ ભારતની અવકાશ યાત્રામાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ છે. તેમણે કહ્યું કે વિશ્વના પ્રથમ ઓપ્ટોએસએઆર ઉપગ્રહ અને ભારતના સૌથી મોટા ખાનગી રીતે નિર્મિત ઉપગ્રહનું સફળ પ્રક્ષેપણ દેશના યુવાનોની નવીનતા અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
મોદીએ લખ્યું કે મિશન દ્રષ્ટિ, ગેલેક્સીઆઈનું પ્રક્ષેપણ, આપણી અવકાશ યાત્રામાં એક મોટી સિદ્ધિ છે. વિશ્વના પ્રથમ ઓપ્ટોએસએઆર ઉપગ્રહ અને ભારતના સૌથી મોટા ખાનગી રીતે નિર્મિત ઉપગ્રહનું સફળ પ્રક્ષેપણ યુવાનોના નવીનતા અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ પ્રત્યેના જુસ્સાનો પુરાવો છે.
મિશન દ્રષ્ટિ ઉપગ્રહ રવિવારે કેલિફોર્નિયાથી સ્પેસએક્સના ફાલ્કન 9 રોકેટ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રક્ષેપણને ભારતના ખાનગી અવકાશ ક્ષેત્ર માટે એક મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે.
મિશન દ્રષ્ટિ ઉપગ્રહની ખાસ વિશેષતાઓ શું છે?
મિશન દ્રષ્ટિ ઉપગ્રહ અત્યાધુનિક ઇમેજિંગ ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે. તેના હાઇ-ટેક કેમેરા અને અદ્યતન સેન્સર પૃથ્વીની અત્યંત સ્પષ્ટ અને ઉચ્ચ-રિઝોલ્યુશન છબીઓ લેવામાં સક્ષમ છે. તેની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે તે કોઈપણ હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં કાર્ય કરી શકે છે. ગાઢ વાદળો, વરસાદ, ખરાબ હવામાન અથવા રાત્રે અંધારા પણ તેની દેખરેખ ક્ષમતાઓને અસર કરશે નહીં.
સંરક્ષણ ક્ષેત્ર માટે તે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
આ ઉપગ્રહ ભારતની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. તેની રીઅલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ ક્ષમતાઓ સરહદી પ્રવૃત્તિઓ પર સતત દેખરેખ રાખવા સક્ષમ બનાવશે. કોઈપણ શંકાસ્પદ હિલચાલ, ખાસ કરીને ચીન અને પાકિસ્તાનની સરહદે આવેલા વિસ્તારોમાં, ઝડપથી શોધી શકાય છે.