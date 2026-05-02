‘AI ડેટા સેન્ટર્સ અવકાશમાં બનાવવાશે,’ સુંદર પિચાઈની યોજના પર મસ્કની પ્રતિક્રિયા

સુંદર પિચાઈ અવકાશમાં ડેટા સેન્ટર સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.સ્પેસએક્સના સીઈઓ મસ્કે પિચાઈની યોજના પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.

ગુગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈ અવકાશમાં AI ડેટા સેન્ટર સ્થાપિત કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. પિચાઈએ તાજેતરમાં આ મહત્વાકાંક્ષી યોજનાનો ખુલાસો કર્યો હતો. અવકાશમાં તરતા ડેટા સેન્ટર સ્થાપિત કરવાથી પર્યાવરણને ફાયદો થશે. આ ડેટા સેન્ટરોને સૂર્યમાંથી સતત વીજળી મળશે. સુંદર પિચાઈની યોજના પર એલોન મસ્કે પ્રતિક્રિયા આપી છે.

XPRIZE ના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન પીટર એચ. ડાયમંડિસે X પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં તેમણે સમજાવ્યું કે સુંદર પિચાઈએ તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે અવકાશમાં ડેટા સેન્ટર સ્થાપવા એ હવે નવી સામાન્ય બાબત છે. મસ્કે એક દાયકા પહેલા આનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આના જવાબમાં મસ્કે લખ્યું “સાચું.” આ પોસ્ટ અનુસાર એલોન મસ્ક બાદ હવે સુંદર પિચાઈ અવકાશમાં AI ડેટા સેન્ટર સ્થાપવાના પક્ષમાં છે.

અવકાશ-આધારિત ડેટા સેન્ટર શું છે?

સુંદર પિચાઈ અને એલોન મસ્ક ભવિષ્યમાં AI ની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને અવકાશમાં ડેટા સેન્ટર બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છે. આ ડેટા સેન્ટરો પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષામાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે જેથી તેઓ સૂર્યના કિરણોમાંથી સતત શક્તિ મેળવી શકે. વધુમાં, અવકાશમાં ડેટા સેન્ટરને ઠંડુ કરવા માટે વધુ વીજળીની જરૂર પડશે નહીં કારણ કે તાપમાન જેટલું ઊંચું હશે, ડેટા સેન્ટર ઠંડું રહેશે. આનાથી પાણીની પણ બચત થઈ શકે છે.

એલોન મસ્ક અને સુંદર પિચાઈ બંને સ્પેસ ડેટા સેન્ટરના વિચારને સમર્થન આપે છે. પિચાઈએ ફોક્સ ન્યૂઝ સાથેની મુલાકાતમાં આનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ગૂગલ હાલમાં ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ પર કામ કરી રહ્યું છે. આ માટે અવકાશમાં ડેટા સેન્ટરની જરૂર પડશે.આ ડેટા સેન્ટરો સૂર્યની નજીક સ્થિત હોઈ શકે છે.અહેવાલો અનુસાર આ તરફના પ્રથમ પગલાં આવતા વર્ષે લઈ શકાય છે. એલોન મસ્કની કંપની, સ્ટારલિંક, પહેલાથી જ હજારો ઉપગ્રહો અવકાશમાં લોન્ચ કરી ચૂકી છે.

