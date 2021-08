વ્હીલચેર પર બેઠેલો શખસ પાટા પર ભૂલથી પડ્યો, વિડિયો વાઇરલ  

નવી દિલ્હીઃ રેલવે અકસ્માત વિશે આપણને વારંવર સાંભળવા અને જોવા મળે છે. કોઈ ભૂલથી રેલવે દુર્ઘટનાનો શિકાર બને છે. સોશિયલ મિડિયા પર એક વિડિયો વાઇરલ થઈ રહ્યો છે. ન્યુ યોર્કના યુનિયન સ્ક્વેરમાં વ્હીલચેર પર એક શખસ ભૂલથી મેટ્રોના પાટા પર પડી ગયો હતો. જોકે તેના નસીબ સારા હતા, જેથી પ્લેટફોર્મ પર ઊભેલો એક શખસે એ જોઈને પાટા પર તેને બચાવવા કૂદી ગયો. સ્ટેશન પર યાત્રીઓ પણ એ વ્યક્તિને પ્લેટફોર્મ પર ખેંચવામાં મદદ કરી હતી.

આ ઘટનાનો વિડિયો વાઇરલ થઈ ગયો છે અને એ શખસને હીરો બતાવવામાં આવ્યો છે. યુનિયન સ્કવેરમાં ચોથી ઓગસ્ટે બપોરે વ્હીલચેર પર બેઠેલી વ્યક્તિ મેટ્રોના પાટા પર પડી ગઈ હતી. જેથી એક અન્ય વ્યક્તિ નીચે કૂદી ગઈ હતી અને ટ્રેનના સ્ટેશન પર આવવાની આશરે 10 સેકન્ડ પહેલાં એ વ્યક્તિને બચાવી લીધી હતી. મદદ કરવા માટે નીચે કૂદનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, તેના માટે ખૂબ પ્રશંસા. #SubwayCreatures.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH

— Rick (@SubwayCreatures) August 4, 2021