ભારત-કેનેડા વચ્ચે ટેન્શનઃ કેનેડાએ 41 ડિપ્લોમેટને પરત બોલાવ્યા

ઓટાવાઃ ભારત અને કેનેડાની વચ્ચે વણસેલા સંબંધોમાં સુધારો નથી થયો. હવે કેનેડાએ ભારતથી પોતાના 41 ડિપ્લોમેટને પરત બોલાવી લીધા છે. કેનેડાના ભૂતપૂર્વ વિદેશપ્રધાન મેલની જોલીએ કહ્યું હતું કે કેનેડા જવાબી પગલું નહીં ભરે.

ભારતે પાછલા મહિને કેનેડાને પોતાની રાજકીય હાજરી ઓછી કરવા નિર્દેશ આપ્યા હતા. આ મામલો 18 જૂને ખાલિસ્તાન ટાઇગર ફોર્સના પ્રમુખ હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યા સાથે શરૂ થયો હતો. કેનેડાના વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ ભારત પર નિજ્જરની હત્યાનો આરોપ મૂક્યો હતો. જે પછી બંને દેશો વચ્ચે ટેન્શન પ્રવર્તી રહ્યું છે. જોકે ભારતે નિજ્જરની હત્યામાં કોઈ પણ પ્રકારનો હાથ હોવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ભારતે નિજ્જરને આતંકવાદીની શ્રેણીમાં રાખ્યો હતો.

#BREAKING: Canadian Foreign Minister @melaniejoly left red faced in a media interaction as she is unable to answer question on why Canada failed to share any evidence with India on killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. Canada confirms withdrawing 41 diplomats from… pic.twitter.com/ineznOsMSD

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 20, 2023