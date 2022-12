ચીનમાં કોરોનાના બદથી બદતર હાલતઃ લોકોને પગારનાં ફાંફાં

નવી દિલ્હીઃ ચીનમાં કોરોના વાઇરસના વધતા કેસોને કારણે આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે. અહીં લોકો પાસે નાણાંની તંગી સર્જાવા માંડી છે. લોકોને પગાર ન મળવાને કારણે લોકો ઘણા હેરાન-પરેશાન છે. લોકો સોશિયલ મિડિયા પર મેડિકલ સ્ટોર પર દવા માટે ભીખ માગતા જોવા મળ્યા હતા. લોકો પોતાના પગારને લઈને હેરાન-પરેશાન થઈ રહ્યા છે. તેઓ સારવાર માટે હોસ્પિટલોની બહાર લોકો લાઇન લગાવીને ઊભા રહેલા જોવા મળ્યા હતા. ત્યાં સુધી કે સ્મશાન ઘાટમાં લોકો પરિવાર માટે અંતિમ સંસ્કારની રાહ જોતા જોવા મળ્યા હતા.

ટ્વિટર પર એક વિડિયો શેર કર્યો છે. આ વિડિયોમાં સાદા કપડાંમાં એક ગાર્ડ દેખાવ કરતા જોવા મળ્યા છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ગાર્ડને વેતન ના મળવાને કારણે તેઓ દેખાવો કરતા જોવા મળ્યા.

In this video, white guards in civilian clothes who have not received their wages protest.

