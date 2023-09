‘સ્વર્ગની સીડી’ ચઢનાર બ્રિટનની વ્યક્તિનું મોત

નવી દિલ્હીઃ સોશિયલ મિડિયા પર યુવકોના સ્ટંટ કરેલા વિડિયો વાઇરલ થતા રહે છે. આવામાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફેમસ ‘સ્વર્ગની સીડી’ ચઢનાર વ્યક્તિને જોખમીભર્યો સ્ટંટ કરવો ભારે પડ્યો છે. વાસ્તવમાં ‘સ્વર્ગની સીડી’ ચઢનાર બ્રિટનની વ્યક્તિ સીધો સ્વર્ગમાં પહોંચી ગઈ છે. Stairway To Heaven પર ચઢી રહેલી વ્યક્તિ આશરે 300 ફૂટ નીચે પડ્યો હતો અને એનું મોત થયું હતું.

એક અહેવાલ અનુસાર ઓસ્ટ્રેલિયાના પર્વત પર એક બહુ સાંકડી સીડી પર ચઢતા 90 મીટરથી વધુ ઊંચાઈથી નીચે પડ્યા પછી એક બ્રિટિશ પર્યટકનું મોત થયું છે. એ પોઇન્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોટો લવર્સવાળા પર્યટકોની વચ્ચે બહુ જાણીતો છે. અહીં હવામાં લટકતી સીડીઓ છે, જેને સ્થાનિક લોકો ‘સ્વર્ગની સીડી’ પણ કહે છે. આ સીડીઓ સાલ્જબર્ગની બહાર ડેચસ્ટીન પર્વત તરફ જાય છે.

The 43-meter sky-high ladder known as the 'Stairway To Heaven' in Austria hangs 700-meters off the ground. It's made of steel cables and it is the highlight of a climbing tour in Austria's Salzkammergut resort area

