બંગલાદેશમાં વધુ એક ઇસ્કોન મંદિર પર હુમલો, મૂર્તિઓને લગાડાઈ આગ

ઢાકાઃ બંગલાદેશમાં હિન્દુઓ સહિત અલ્પસંખ્યકોની વિરુદ્ધ સતત ઘટનાઓ વધી રહી છે. ઇસ્કોનના વધુ એક મંદિરમાં તોફાની તત્ત્વો તરફથી તોડફોડ કરવામાં આવી હતી અને આગ લગાડવામાં આવી હતી. આ હુમલો ઇસ્કોનના નમહટ્ટા મંદિર પર કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના હિન્દુ અલ્પસંખ્યકોને નિશાન બનાવીને કરવામાં વધુ એક હુમલો છે.

બાંગ્લાદેશમાં હિંસા અટકવાના કોઈ સંકેત દેખાતું નથી. આ હિસા વચ્ચે ઢાકામાં ઈન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર ક્રિષ્ના કોન્શિયસનેસ (ISKCON) નમહટ્ટા સેન્ટરમાં આગ લગાવ્યાની ઘટના બની છે. જેનાથી ઈસ્કોન નમહટ્ટા સેન્ટરમાં રાખેલી અનેક વસ્તુઓ બળીને ખાખ થઈ ગયું હતું. મંદિરની છત દૂર કરીને મૂર્તિઓને સળગાવતાં પહેલાં પેટ્રોલ નાખવામાં આવ્યું હતું. કટ્ટરપંથીઓ દ્વારા ઘણાં હિન્દુ મંદિરોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યાં છે.

મોહમ્મદ યુનુસની આગેવાની હેઠળની બંગલાદેશની વચગાળાની સરકારના શાસનમાં બંગલાદેશમાં લઘુમતીઓ, ખાસ કરીને હિન્દુઓ પર સતત હુમલા થઈ રહ્યા છે. હિન્દુઓ સામે હિંસાની વધી રહેલી ઘટનાઓનો ભારતમાં વિરોધ વધી રહ્યો છે. ઈસ્કોન સાથે સંકળાયેલા ચિન્મય કૃષ્ણ દાસની ધરપકડ બાદ બાંગ્લાદેશમાં વાતાવરણ વણસી ગયું છે. હિન્દુ સમુદાય પર કટ્ટરપંથીઓના હુમલામાં વધારો થયો છે. જેના પર પશ્ચિમ બંગાળનાં CM મમતા બેનરજીએ બંગલાદેશમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શાંતિ મિશન તહેનાત કરવાની વિનંતી કરી હતી.

Another ISKCON Namhatta Centre burned down in Bangladesh. The Deities of Sri Sri Laxmi Narayan and all items inside the temple, were burned down completely 😭. The center is located in Dhaka. Early morning today, between 2-3 AM, miscreants set fire to the Shri Shri Radha Krishna… pic.twitter.com/kDPilLBWHK

