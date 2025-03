Women’s Day:કોણ છે ચેસ ખેલાડી વૈશાલી, જે આજે PM મોદીના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ સંભાળે છે ?

આજે આખી દુનિયા આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ (International Women’s Day)ની ઉજવણી કરી રહી છે. આજના બદલાતા યુગમાં મહિલાઓ દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરી રહી છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં નામ કમાઈ રહી છે. હવે મહિલા દિવસ નિમિત્તે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેટલીક પસંદગીની મહિલાઓને એક દિવસ માટે તેમના ડિજિટલ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ સંભાળવાની તક આપી છે. આ કારણોસર ચેસ ખેલાડી વૈશાલી આજે (8 માર્ચ) પીએમ મોદીના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ સંભાળી રહી છે, જેના વિશે તમને જણાવીએ.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરતાં લખ્યું છે કે હેલો, હું વૈશાલી છું અને હું આપણા પ્રધાનમંત્રીની સોશિયલ મીડિયા પ્રોપર્ટીઝને હેન્ડલ કરવા માટે રોમાંચિત છું અને તે પણ મહિલા દિવસના અવસર પર. જેમ તમારામાંથી ઘણા લોકો જાણતા હશે. હું ચેસ રમું છું અને ઘણી ટુર્નામેન્ટમાં આપણા પ્રિય દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો મને ખૂબ ગર્વ છે.

આગળ વૈશાલી લખે છે, મારો જન્મ 21 જૂન 2001 ના રોજ થયો હતો. જે આકસ્મિક રીતે હવે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. હું 6 વર્ષની હતી ત્યારથી ચેસ રમી રહી છું. ચેસ રમવું એ મારા માટે શીખવાની અને રોમાંચક સફર રહી છે. આ ઘણી ટુર્નામેન્ટ અને ઓલિમ્પિયાડ્સમાં મારી સફળતામાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. હું યુવા ખેલાડીઓને સંદેશ આપવા માંગુ છું કે ગમે તેટલા અવરોધો આવે, તેમણે પોતાના સપનાઓને સાકાર કરવા જોઈએ. તમારો જુસ્સો તમારી સફળતાને શક્તિ આપશે.

Vanakkam!

I am @chessvaishali and I am thrilled to be taking over our PM Thiru @narendramodi Ji’s social media properties and that too on #WomensDay. As many of you would know, I play chess and I feel very proud to be representing our beloved country in many tournaments. pic.twitter.com/LlYTmqE2MQ

