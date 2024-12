IND vs AUS : ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ દાવમાં 7 વિકેટે 405 રન બનાવ્યા

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચના પ્રથમ દિવસે, વરસાદને કારણે રમતમાં વિક્ષેપ પડ્યો અને માત્ર 13.2 ઓવરની જ રમાઈ શકાઈ. મેચનો બીજો દિવસ રવિવારે થયો હતો. ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા પ્રથમ દાવમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને 405 રન બનાવ્યા હતા.

Australia on top at the end of Day 2.#WTC25 | #AUSvIND 📝: https://t.co/Nh59FEIf0u pic.twitter.com/RGDzi6Jt2c

— ICC (@ICC) December 15, 2024