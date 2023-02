ભારતનું વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સપનું ચકનાચૂર, ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સેમિફાઈનલમાં 5 રનથી હાર

ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2023 ની પ્રથમ સેમિફાઇનલ મેચ ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમ અને ભારતીય મહિલા ટીમ વચ્ચે કેપટાઉનના ન્યુલેન્ડ્સ મેદાન પર રમાઈ હતી. આ રોમાંચક મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાન પર 173 રન બનાવ્યા હતા. આ પછી, ભારતીય ટીમ એક સમયે ખૂબ જ શાનદાર રીતે લક્ષ્યનો પીછો કરી રહી હતી, પરંતુ અચાનક વિકેટ ગુમાવવાને કારણે તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમે આ મેચ 5 રને જીતી લીધી હતી.

#ICCWomensT20WorldCup | Australia beat India by 5 runs to enter the final of the tournament. (Harmanpreet Kaur 52, Jemimah Rodrigues 43) (Pic: BCCI Women) pic.twitter.com/pqtXrhQLKZ — ANI (@ANI) February 23, 2023

એક સમયે એવું લાગતું હતું કે ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ સરળતાથી જીતીને બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી જશે, પરંતુ મહત્ત્વના પ્રસંગે કેપ્ટન હરમનપ્રીતના રન આઉટ થવાને કારણે ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચમાં પાછળ રહી ગઈ. તેની વિકેટ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને વાપસી કરવાનો મોકો મળ્યો અને ભારતીય ટીમના ખેલાડીઓ ગતિ જાળવી રાખવા દબાણમાં આવી ગયા.

🏏 Classy fifties ✅

🙌 Brilliant fielding ✅

🤯 Shocking moments ✅ The semi-final between Australia and India had it all ⬇#AUSvIND | #T20WorldCup | #TurnItUp — T20 World Cup (@T20WorldCup) February 23, 2023

આ મેચની વાત કરીએ તો ટોસ જીત્યા બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમે પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. આ પછી બેથ મૂની અને એલિસા હીલીની ઓપનિંગ જોડીએ પ્રથમ 6 ઓવરમાં જ ટીમનો સ્કોર 43 રન સુધી પહોંચાડ્યો હતો. આ પછી ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમને પહેલો ફટકો 52 રનના સ્કોર પર લાગ્યો જ્યારે એલિસા હીલી 25 રનની ઇનિંગ રમીને પેવેલિયન પરત ફરી. અહીંથી, બેથ મૂનીએ ઝડપી સ્કોર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી.

Harmanpreet Kaur responds to her crucial dismissal in the #T20WorldCup semi-final 👇https://t.co/FzTTXzahq6 — T20 World Cup (@T20WorldCup) February 23, 2023

બેથ મૂનીએ 37 બોલમાં 54 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. જ્યારે કેપ્ટન મેગ લેનિંગે એક છેડો અંકુશમાં રાખ્યો હતો, તો બીજા છેડેથી એશ્લે ગાર્ડનર આવ્યો હતો અને તેણે 18 બોલમાં 31 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. મેગ લેનિંગે 34 બોલમાં 49 રન બનાવ્યા હતા અને 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને ટીમના સ્કોર 173 સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. ભારતીય ટીમ તરફથી બોલિંગમાં શિખા પાંડેએ 2 જ્યારે રાધા યાદવ અને દીપ્તિ શર્માને 1-1 વિકેટ મળી હતી.

🗣️ “We have had this heartbreak before!” Indian legends draw parallels between Harmanpreet Kaur and MS Dhoni’s semi-final run-outs ⬇️#AUSvIND | #T20WorldCup | #TurnItUphttps://t.co/JnpQ2C1xbK — T20 World Cup (@T20WorldCup) February 23, 2023

હરમનપ્રીત કૌર અને જેમિમાએ શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી

174 રનના સ્કોરનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી જ્યારે ટીમને 11 રને શેફાલી વર્માના રૂપમાં પહેલો ફટકો લાગ્યો હતો જ્યારે સ્મૃતિ મંધાના પણ 15 રને પેવેલિયન પરત ફરી હતી. 28ના સ્કોર પર ભારતીય ટીમને ત્રીજો ઝટકો લાગ્યો, જે બાદ કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે જેમિમા સાથે મળીને ન માત્ર રનરેટને ઝડપી બનાવ્યો પરંતુ પ્રથમ 6 ઓવરમાં સ્કોર 59 રન સુધી પહોંચાડ્યો.

Australia survived a tense finish to beat India! What a match that was in Cape Town 👏 📝: https://t.co/CGswa3eizU#AUSvIND | #T20WorldCup | #TurnItUp pic.twitter.com/WUrOneVdjN — T20 World Cup (@T20WorldCup) February 23, 2023

અહીંથી, જેમિમાએ આક્રમક બેટિંગ કરીને સ્કોરને આગળ ધપાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું પરંતુ બાઉન્સર બોલ રમવાના પ્રયાસમાં તે એલિસા હીલીના હાથે કેચ થઈ ગઈ હતી. જેમિમાના બેટમાં 24 બોલમાં 43 રનની ઇનિંગ જોવા મળી હતી. આ પછી, કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ઇનિંગ્સને આગળ વધારવાની જવાબદારી લીધી, પરંતુ તેની અડધી સદી પૂરી કર્યા પછી, તેણે 52 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર 2 રન લેવાની પ્રક્રિયામાં તેની વિકેટ ગુમાવી દીધી. ભારતીય ટીમ આ મેચમાં માત્ર 167 રન જ બનાવી શકી હતી અને તેને 5 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી ડાર્સી બ્રાઉન અને એશ્લે ગાર્ડનરે 2-2 વિકેટ લીધી હતી.