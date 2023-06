વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતીય ટીમને મળ્યો નવો હેડ કોચ

ભારતીય ટીમ હાલમાં 29 નવેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર દરમિયાન ચિલીના સેન્ટિયાગોમાં યોજાનાર જુનિયર વર્લ્ડ કપ (મહિલા જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપ 2023)ની તૈયારી કરી રહી છે. દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન તુષાર ખંડકરને જુનિયર મહિલા હોકી ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તે હરવિંદર સિંઘનું સ્થાન લેશે, જેમને એરિક વોનિંકે રાજીનામું આપ્યા બાદ આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં વચગાળાના ધોરણે ટીમના કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

A new chapter beckons 🇮🇳

Join us in welcoming back Tushar Khandker, now takes the role to coach the Junior Women’s Hockey Team as they prepare for the upcoming FIH Hockey Junior Women’s World Cup Chile 2023 starting from 29th November to 10th December 2023.#HockeyIndia… pic.twitter.com/4WcDd3efAj

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 27, 2023