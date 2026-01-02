ટીમ ઈન્ડિયાના નવા મુખ્ય કોચની જાહેરાત, 5 વર્ષ પછી વાપસી

ભારતીય મહિલા હોકી ટીમના નવા મુખ્ય કોચની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં ભારતીય ટીમને ચોથા સ્થાને પહોંચાડનાર સોર્ડ મારિજને ફરીથી મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. મારિજને હરેન્દ્ર સિંહનું સ્થાન લેશે, જેમણે ગયા ડિસેમ્બરમાં ટીમના નિરાશાજનક પ્રદર્શન અને મનસ્વી કોચિંગ અભિગમના આરોપોને પગલે રાજીનામું આપ્યું હતું. 51 વર્ષીય મારિજને, જે 2017 થી 2021 સુધી ટીમ સાથે હતા, તેમની સાથે મતિયાસ વિલા વ્યૂહાત્મક કોચ તરીકે જોડાશે. દક્ષિણ આફ્રિકાના વેન લોમ્બાર્ડ પણ ભારતીય હોકી ટીમમાં પાછા ફર્યા છે, જે વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર અને એથ્લેટિક પ્રદર્શનના વડા તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે.

મારિજને તેમની વાપસી પછી શું કહ્યું?

ભારતીય મહિલા હોકી ટીમના કોચ બન્યા પછી, મારિજને કહ્યું, “પાછા આવીને ખૂબ સારું લાગે છે.” સાડા ​​ચાર વર્ષ પછી, હું નવી ઉર્જા અને ટીમના વિકાસને ટેકો આપવા અને ખેલાડીઓને વિશ્વ સ્તરે તેમની સંપૂર્ણ ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવા માટે એક સ્પષ્ટ વ્યૂહરચના સાથે પરત ફરી રહી છું.’ ટીમમાં મેરિઝાનનું ખૂબ સન્માન કરવામાં આવતું હતું અને ટીમને એક કરવા માટે તેમને શ્રેય આપવામાં આવતો હતો. ટોક્યો ઓલિમ્પિક પછી, કૌટુંબિક કારણોસર મેરિઝાને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ભારતીય મહિલા ટીમ પણ વિશ્વ રેન્કિંગમાં ટોચના 10 માં પ્રવેશી હતી.

ભારતીય મહિલા હોકી ટીમની ગંભીર પરિસ્થિતિ

ટોક્યોમાં તેમની સફળતા બાદ, ટીમને એક પડકારજનક સંક્રમણનો સામનો કરવો પડ્યો જ્યારે કેપ્ટન રાની રામપાલ, વંદના કટારિયા અને દીપ ગ્રેસ એક્કા જેવી મુખ્ય ખેલાડીઓએ ઇજાઓને કારણે નિવૃત્તિ લીધી. મહિલા ટીમ 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિક માટે ક્વોલિફાય કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ પરંતુ 2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને 2023 એશિયન ગેમ્સ બંનેમાં પોડિયમ પર સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહી, બ્રોન્ઝ મેડલ જીતી. ટીમે ગયા વર્ષે એશિયા કપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો, પરંતુ તે આ ઓગસ્ટમાં બેલ્જિયમ અને નેધરલેન્ડ્સમાં યોજાનાર વર્લ્ડ કપ માટે સીધા ક્વોલિફાય થવા માટે પૂરતું ન હતું. ગયા વર્ષે FIH પ્રો લીગમાં 16 માંથી ફક્ત બે મેચ જીત્યા બાદ ટીમને નેશન્સ કપમાં ડિમોટ કરવામાં આવી હતી.

