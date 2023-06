ભારતીય વાયુસેનાનું ટ્રેનર એરક્રાફ્ટ કર્ણાટકના ચામરાજનગરમાં ક્રેશ

IAF સૂર્ય કિરણ ટ્રેનર એરક્રાફ્ટ ક્રેશ: ભારતીય વાયુસેનાનું સૂર્ય કિરણ ટ્રેનર એરક્રાફ્ટ ગુરુવારે (1 જૂન) કર્ણાટકના ચામરાજનગરમાં મકાલી ગામ નજીક ક્રેશ થયું હતું. મહિલા પાઈલટ સહિત બંને પાઈલટ સુરક્ષિત છે. IAF અધિકારીએ કહ્યું કે અકસ્માતનું કારણ જાણવા માટે કોર્ટ ઓફ ઈન્ક્વાયરીનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

તેમણે જણાવ્યું કે આ પ્લેન ખુલ્લા મેદાનમાં ક્રેશ થયું હતું. વિમાનમાં સવાર બંને પાયલોટ દુર્ઘટના પહેલા પ્લેનમાંથી સુરક્ષિત રીતે કૂદી ગયા હતા. આ ટ્રેનર એરક્રાફ્ટ બેંગ્લોરના એરફોર્સ બેઝ પરથી ઉડાન ભરી હતી અને તે સવારે ક્રેશ થયું હતું. જિલ્લા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેજપાલ અને ભૂમિકાને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી. આમાં કોઈનું મૃત્યુ થયું નથી. વાયુસેનાએ ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે જ્યારે દુર્ઘટના થઈ ત્યારે પાઈલટ નિયમિત કસરત પર હતા. બંને ક્રૂ મેમ્બર સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયા હતા. જિલ્લાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને એરફોર્સની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.

#WATCH | A Kiran trainer aircraft of the IAF crashed near Chamrajnagar, Karnataka today, while on a routine training sortie. Both aircrew ejected safely. A Court of Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident: Indian Air Force pic.twitter.com/RQn6JFRJqH

— ANI (@ANI) June 1, 2023