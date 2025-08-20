‘ભારતને ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા પર મળશે 5 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ’, રશિયાની જાહેરાત

એક તરફ, યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા બદલ ભારતને સતત ધમકી આપી રહ્યા છે. બીજી તરફ, રશિયાએ કહ્યું છે કે તે ભારતને 5 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ પર ક્રૂડ ઓઇલ વેચવાનું ચાલુ રાખશે. ભારતમાં રશિયાના ડેપ્યુટી ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ, એવજેની ગ્રીવાએ કહ્યું, “ભારતને રશિયન ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી પર 5 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ મળતું રહેશે. એવજેની ગ્રીવાએ કહ્યું કે યુએસની ધમકીઓ અને વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ છતાં, ભારત રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવાનું ચાલુ રાખશે.
ટ્રમ્પે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા માટે ભારત પર ટેરિફ લાદ્યો
તાજેતરમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા માટે ભારત પર 25+25 ટકા ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી. ભારતે અમેરિકાના આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો. વાસ્તવમાં, અમેરિકા કહે છે કે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીને, ભારત તેને યુદ્ધ (રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ) માં મદદ કરી રહ્યું છે. તે જ સમયે, ભારત સ્પષ્ટપણે કહે છે કે ભારતે ક્યારેય રશિયન રાજકારણમાં દખલ કરી નથી.