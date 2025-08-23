‘ભારત પોતાનું સ્પેસ સ્ટેશન બનાવશે’ : PM મોદી

સ્પેસ ડે નિમિત્તે દેશવાસીઓને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ વખતે સ્પેસ ડેની થીમ છે – ‘આર્યભટ્ટથી ગગનયાન’. તેમાં ભૂતકાળનો આત્મવિશ્વાસ અને ભવિષ્યનો સંકલ્પ પણ છે. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આટલા ઓછા સમયમાં રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ યુવાનોમાં ઉત્સાહ અને આકર્ષણનો પ્રસંગ બની ગયો છે. આ દેશ માટે ગર્વની વાત છે.

હું અવકાશ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા તમામ લોકો, વૈજ્ઞાનિકો, તમામ યુવાનોને રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ પર અભિનંદન આપું છું. તાજેતરમાં, ભારતે ખગોળશાસ્ત્ર અને ખગોળ ભૌતિકશાસ્ત્ર પર આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિયાડનું પણ આયોજન કર્યું છે. વિશ્વના 60 થી વધુ દેશોના 300 યુવાનોએ તેમાં ભાગ લીધો હતો. ભારતના યુવાનોએ પણ મેડલ જીત્યા છે. અવકાશ પ્રત્યે યુવાનોની રુચિ વધારવા માટે ઇસરો દ્વારા એક પહેલ કરવામાં આવી રહી છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અવકાશ ક્ષેત્રમાં એક પછી એક નવા સીમાચિહ્નો બનાવવા એ ભારત અને ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોનો સ્વભાવ બની ગયો છે. માત્ર 2 વર્ષ પહેલાં, આપણે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર પહોંચનાર પ્રથમ દેશ બન્યા. આપણે અવકાશમાં ડોકિંગ અને અનડોકિંગ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતો વિશ્વનો ચોથો દેશ બન્યા છીએ. ત્રણ દિવસ પહેલા, હું ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લાને મળ્યો.

તેમણે ISS પર ત્રિરંગો લહેરાવીને દરેક ભારતીયને ગર્વથી ભરી દીધો છે. જ્યારે તેઓ મને ત્રિરંગો બતાવી રહ્યા હતા, ત્યારે તે લાગણી શબ્દોની બહાર છે. તેમની સાથેની મારી વાતચીતમાં, મેં નવા ભારતના યુવાનોની હિંમત અને અનંત સપના જોયા છે. આ સપનાઓને આગળ વધારવા માટે, અમે ભારતનો અવકાશયાત્રી પૂલ પણ તૈયાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હું આપણા યુવાનોને ભારતના સપનાઓને પાંખો આપવા માટે આ અવકાશયાત્રી પૂલમાં જોડાવા કહું છું.

તેમણે કહ્યું કે આજે ભારત સેમી-ક્રાયોજેનિક એન્જિન અને ઇલેક્ટ્રિક પ્રોપલ્શન જેવી પ્રગતિશીલ તકનીકોમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં, આપ બધા વૈજ્ઞાનિકોની મહેનતથી, ભારત ગગનયાન પણ ઉડાવશે અને આવનારા સમયમાં, ભારત પોતાનું અવકાશ મથક પણ બનાવશે. અત્યાર સુધી આપણે ચંદ્ર અને મંગળ પર પહોંચી ગયા છીએ અને આપણે ઊંડા અવકાશમાં પણ જોવાનું છે, જ્યાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ રહસ્યો છુપાયેલા છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR