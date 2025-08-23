ડિવોર્સની અફવા વચ્ચે સુનિતાએ કહ્યું મારી જેમ ગોવિંદાને કોઈ પ્રેમ ન કરી શકે

ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજાના કથિત છૂટાછેડાની અફવા ચાલી રહી છે. ઘણા મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સુનિતાએ ગોવિંદાથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો છે અને મુંબઈની બાંદ્રા ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેડા માટે અરજી કરી છે. જોકે, આ અહેવાલોને સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા પણ ગણાવવમાં આવ્યા હતાં.
અભિનેતા ગોવિંદાની પત્ની સુનિતા આહુજાએ તાજેતરમાં જ અભિનેતા સાથેના તેના સંબંધો વિશે વાત કરી હતી અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ તેને તેના જેવો પ્રેમ કરી શકે નહીં. તેણીએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે તેણી 1990 ના દાયકામાં ગોવિંદા જે રીતે હતો તે યાદ કરે છે. તમને જણાવી દઈએ કે સુનિતા આહુજાએ આ વાતો એવા સમયે કહી છે જ્યારે મીડિયા રિપોર્ટ્સ દાવો કરી રહ્યા છે કે તેણીએ ગોવિંદાથી છૂટાછેડા માટે અરજી કરી છે.
ફ્રીપ્રેસ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા એક અહેવાલ મુજબ, સુનિતાએ તાજેતરમાં ‘ઈટ ટ્રાવેલ રિપીટ’ને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં સ્વીકાર્યું હતું કે તે 1990ના દાયકાના સુપરસ્ટાર ગોવિંદાને યાદ કરે છે. સુનિતાએ કહ્યું, ‘ગોવિંદાને મારા જેટલું કોઈ જાણતું નથી અને જીવનમાં કોઈ તેને ક્યારેય ઓળખશે નહીં. ગોવિંદાને મારા જેટલો કોઈ પ્રેમ કરી શકે નહીં, અને કોઈ તેને આટલું સમજી પણ ન શકે’.
જ્યારે સુનિતાને પૂછવામાં આવ્યું કે તેને ગોવિંદાનું કયું વર્ઝન વધુ ગમે છે, ત્યારે તેણે કહ્યું કે તે 90ના દાયકાના સુપરસ્ટારને યાદ કરે છે. એક ચંચળ અને રમતિયાળ. તેણે કહ્યું,’જૂનો ગોવિંદા, પાછા આવો મારા મિત્ર. મેરા ચી ચી, તું પાછો આવો…ચી ચી, મારી પાસે આવો’. તમને જણાવી દઈએ કે ગોવિંદાના મેનેજરે અમર ઉજાલા સાથેની વાતચીતમાં સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે તે બંને એકબીજાને છૂટાછેડા આપી રહ્યા નથી. સુનિતાએ કોઈ છૂટાછેડા માટે અરજી કરી નથી. છૂટાછેડાના સમાચાર સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા છે.