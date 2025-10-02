ભારત વિ. વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટેસ્ટ મેચઃ ભારતનો સ્કોર બે વિકેટે 112

અમદાવાદઃ ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વચ્ચેની બે ટેસ્ટ મેચોની સિરીઝની પહેલી મેચ આજથી અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. વેસ્ટ ઇન્ડિઝે ટોસ જીતીને પહેલાં બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને પહેલી ઇનિંગમાં ટી ટાઇમ પહેલાં 44.1 ઓવરમાં 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. જેમાં મોહમ્મદ સિરાજે ચાર, જસપ્રીત બુમરાહે ત્રણ અને કુલદીપ યાદવે બે વિકેટ લીધી હતી.
વેસ્ટ ઇન્ડિઝ તરફથી સૌથી વધુ રન જસ્ટિન ગ્રીવ્સે 32 બનાવ્યા હતા. શાઈ હોપે 26 અને રોસ્ટન ચેઝે 24 રન બનાવ્યા હતા. બ્રેન્ડન કિંગે 13, એલિક અથાનાઝેએ 12 રન, ખૈરી પિયરે 11 રન, જ્હોન કેમ્પબેલ અને જોમેલ વોરિકને 8-8 રન બનાવ્યા હતા. જાયડન સીલ્સ છ રને નોટઆઉટ રહ્યો હતો.ભારતીય કપ્તાન શુભમન ગિલ સતત છઠ્ઠો ટોસ હાર્યો હતો. એ પછી ભારત વતી પહેલી ઇનિંગ્સમાં યશસ્વી જયસ્વાલે 36 અને સાંઇ સુદર્શને સાત રન બનાવ્યા હતા. રમતને અંતે કેએલ રાહુલ 53 રન અને શુભમન ગિલ 18 રને દાવમાં છે.
ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનયશસ્વી જયસ્વાલ, કે.એલ. રાહુલ, સાય સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કપ્તાન), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ.
વેસ્ટ ઇન્ડિઝ પ્લેઇંગ ઇલેવન
તેગનરાયન ચંદ્રપોલ, જ્હોન કેમ્પબેલ, એલિક અથાનાઝે, બ્રેન્ડન કિંગ, શાઈ હોપ (વિકેટકીપર), રોસ્ટન ચેઝ (કપ્તાન), જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, જોમેલ વોરિકન, ખૈરી પિયર, જોહાન લેન, જાયડન સીલ્સ.