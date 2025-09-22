ભારત સામે પાકિસ્તાન ઘુંટણીયે, 6 વિકેટે શાનદાર જીત

ટીમ ઇન્ડિયાએ એશિયા કપ 2025ના સુપર 4 રાઉન્ડમાં પાકિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનના 172 રનના લક્ષ્યાંકનો 18.5 ઓવરમાં સરળતાથી પીછો કર્યો. શાનદાર બેટિંગ કરતા અભિષેક શર્માએ 39 બોલમાં 74 રન બનાવ્યા. શુભમન ગિલે પણ 28 બોલમાં 47 રન બનાવ્યા. અગાઉ, પાકિસ્તાને ફરહાનની 58 રનની ઇનિંગને કારણે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 171 રન બનાવ્યા. ફરહાન ઉપરાંત, સેમ અયુબે 21 રનનું યોગદાન આપ્યું. ભારત માટે શિવમ દુબેએ સૌથી વધુ બે વિકેટ લીધી. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો આ સતત બીજો વિજય છે.
𝗔 𝗰𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘄𝗶𝗻 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗮𝗴 𝗶𝗻 #𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝟰! 🙌#TeamIndia continue their winning run in the #AsiaCup2025! 👏 👏
પાકિસ્તાનના કુલ સ્કોરનો પીછો કરતા, અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલે શક્તિશાળી પાવરપ્લે પ્રદર્શન દર્શાવ્યું. બંને બેટ્સમેનોએ પાવરપ્લેમાં 69 રન ઉમેર્યા. ગિલ અને શર્માએ માત્ર 4.4 ઓવરમાં 50 રનની ભાગીદારી કરીને પોતાના ઇરાદા સ્પષ્ટ કર્યા. અભિષેકે ધીમી શરૂઆત કરી પણ માત્ર 24 બોલમાં જ પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. ગિલે ક્લાસરૂમ અને શર્માની પાવર-હિટિંગ દર્શાવી અને સાથે મળીને, તેમણે 52 બોલમાં ટીમને 100 રનથી વધુ રન બનાવ્યા. ભારતની પહેલી વિકેટ 10મી ઓવરમાં શુભમન ગિલના રૂપમાં પડી. તે ફહીમ અશરફના શાનદાર ઇન-સ્વિંગ બોલ દ્વારા બોલ્ડ થયો. ગિલ 47 રન બનાવી શક્યો.
ત્યારબાદ ટીમ ઇન્ડિયાએ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ગુમાવ્યો, જે પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો. અભિષેક શર્મા સદી ફટકારે તેવી અપેક્ષા હતી, પરંતુ તે 74 રન પર અબરાર અહમદ દ્વારા આઉટ થયો. જોકે, તિલક વર્મા અને સંજુ સેમસન પછી મજબૂત ભાગીદારી બનાવી અને ભારતને સરળતાથી જીત અપાવી.
પાકિસ્તાને પહેલા બેટિંગ કરતા 171 રન બનાવ્યા, પરંતુ એક સમયે સ્કોર 200 સુધી પહોંચી શક્યો હોત. પાકિસ્તાને પ્રથમ 10 ઓવરમાં માત્ર એક વિકેટ ગુમાવીને 91 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ આગામી સાત ઓવર સુધી પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોને કાબૂમાં રાખ્યા. સાહિબજાદા ફરહાને 58 રન બનાવ્યા, પરંતુ વચ્ચેની ઓવરોમાં, મોહમ્મદ નવાઝે 19 બોલમાં ફક્ત 21 રન બનાવ્યા. હુસૈન તલાતે 11 બોલમાં 10 રન બનાવ્યા, જેના કારણે પાકિસ્તાનનો નેટ રન રેટ ઘટી ગયો.
છેલ્લી બે ઓવરમાં, ફહીમ અશરફે 8 બોલમાં અણનમ 20 રન બનાવીને પાકિસ્તાનનો સ્કોર 171 સુધી પહોંચાડ્યો. ભારત તરફથી શિવમ દુબેએ બે વિકેટ લીધી. કુલદીપ યાદવ અને પંડ્યાએ એક-એક વિકેટ લીધી. જોકે, બુમરાહે ચાર ઓવરમાં 45 રન આપ્યા. અંતે, ટીમ ઈન્ડિયાએ મેચ સરળતાથી જીતી લીધી, જે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત છે.