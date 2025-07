ભારત ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી ટેસ્ટ, ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતી બેટિંગ પસંદ કરી

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે લોર્ડ્સ ટેસ્ટ આજથી શરૂ થઈ છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની શ્રેણી હાલમાં 1-1 થી બરાબર છે, જે પણ ટીમ આ ત્રીજી ટેસ્ટ જીતશે, તે પાંચ મેચની શ્રેણીમાં આગળ રહેશે. ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભારતની ટીમ પહેલા બોલિંગ કરશે.

📍 Lord’s Cricket Ground

📸 The legendary Sachin Tendulkar rings the bell ahead of the start of the opening day of the 3rd Test 👌👌#TeamIndia | #ENGvIND | @sachin_rt pic.twitter.com/HnWyEa4Up8

— BCCI (@BCCI) July 10, 2025