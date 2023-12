હોકી વર્લ્ડ કપ 2024 માટે ભારતની પુરુષ અને મહિલા ટીમની જાહેરાત

નવી દિલ્હી ઓમાનના મસ્કતમાં યોજાનાર FIH હોકી ફાઇવ્સ વર્લ્ડ કપ માટે ભારતની પુરુષ અને મહિલા ટીમોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પુરૂષ ટીમની કમાન સિમરનજીતને સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે મહિલા ટીમની કમાન રજની ઇતિમાર્પુ સંભાળશે. મહિલા ટીમ 24 થી 27 જાન્યુઆરીની વચ્ચે ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની મેચ રમશે જ્યારે પુરૂષ ટીમ 28 જાન્યુઆરીથી પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.

The Squad for Indian Men’s and Women’s Team for The FIH Hockey5s World Cup Muscat, Oman 2024 are here with Simranjeet leading the Men’s team and Rajani Etimarpu leading the Women’s team.#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/TsWo1FmMi4

— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 31, 2023