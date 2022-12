ભારતને કોઈ દબાવી શકશે નહીં : PM MODI

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા શ્રી અરવિંદોની 150મી જન્મજયંતિના અવસર પર મંગળવારે (13 ડિસેમ્બર) એક સ્મારક સિક્કો અને ટપાલ ટિકિટ બહાર પાડી. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે ભારતને કોઈ નષ્ટ કરી શકે નહીં. ભારતને કોઈ દબાવી શકશે નહીં. ભારત ક્યારેય મરી શકે નહીં. પીએમ મોદીએ આ નિવેદન એવા સમયે આપ્યું છે જ્યારે 9 ડિસેમ્બરે અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ સેક્ટરમાં ભારત અને ચીનની સેના વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. આ અથડામણમાં બંને દેશોના સૈનિકોને થોડી ઈજા થઈ છે.

Puducherry: Prime Minister Narendra Modi released a commemorative coin & postage stamp on the occasion of the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo through video conferencing today. pic.twitter.com/P1bWWvDiK0

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ‘ભારત એ અમર બીજ છે જેને પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં થોડું દબાવી શકાય છે, તે થોડું સુકાઈ જાય છે, પરંતુ તે મરી શકતું નથી કારણ કે ભારત માનવ સંસ્કૃતિનો સૌથી શુદ્ધ વિચાર છે, માનવતાનો સૌથી કુદરતી અવાજ છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, “શ્રી અરબિંદોનું જીવન અને જન્મ એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારતનું પ્રતિબિંબ છે. તેમનો જન્મ બંગાળમાં થયો હોવા છતાં, તેમણે તેમનું મોટાભાગનું જીવન ગુજરાત અને પુડુચેરીમાં વિતાવ્યું હતું. તેઓ જ્યાં પણ ગયા ત્યાં તેમણે પોતાના વ્યક્તિત્વની ઊંડી છાપ છોડી. આઝાદીની અમરતા માટે આ એક મહાન પ્રેરણા છે. આ સાથે તેમણે કહ્યું કે શ્રી અરબિંદોને હિન્દી, મરાઠી, બંગાળી અને સંસ્કૃત સહિત ઘણી ભાષાઓનું જ્ઞાન હતું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આજે આપણો ભારત ઘણા સંયોગો જોઈ રહ્યો છે. ભારત તેની આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યું છે

Life of Sri Aurobindo is a reflection of 'Ek Bharat, Shreshtha Bharat'. Although he was born in Bengal, he spent most of his life in Gujarat and Puducherry. He left a deep imprint of his personality wherever he went: PM Narendra Modi

