આતંકવાદ ખતમ કરવા માટે ભારતે આપ્યો જવાબઃ વિદેશ સચિવ

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય સેના અને વિદેશ મંત્રાલયે ઓપરેશન સિંદૂર અંગે પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપી હતી. આ પત્રકાર પરિષદમાં વિદેશ સચિવ વિક્રમ મેસીની સાથે-સાથે બે મહિલા અધિકારીઓ સામેલ હતા, જેમાં એરફોર્સની વિંગ કમાન્ડર વ્યોમિકા સિંહ અને સેનાની કર્નલ સોફિયા કુરેશી હતા. અહીં ઓપરેશન સિન્દૂર અંગે માહિતી આપતાં પહેલાં ભારત પર પાકિસ્તાન તરફથી આજદિન સુધી થયેલા તમામ આતંકવાદી હુમલાનાં દ્રશ્યો બતાવવામાં આવ્યા.

વિદેશ સચિવ વિક્રમ મેસ્સીએ જણાવ્યું હતું કે 22 એપ્રિલે થયેલા પહેલગામ હુમલાનો ઉદ્દેશ દેશમાં સાંપ્રદાયિક ટેન્શન ઊભું કરવાનો હતો, પરંતુ દેશની જનતા અને સરકારે આ ઇરાદો સફળ થવા દીધો નહોતો નહીં.

સઆ પત્રકાર પરિષદમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ભારત પર 2001માં સંસદ હુમલાથી માંડીને 2008ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલા, ઉરી, પુલવામાથી માંડીને પહેલગામ હુમલાની વિડિયો ક્લિપિંગ બતાવવામાં આવી હતી.

Foreign Secretary Vikram Misri, Col. Sofiya Qureshi, and Wing Commander Vyomika Singh are briefing the media on #OperationSindoor at the National Media Centre.

📽️A short video highlighting Pakistan’s continued support for terrorism against India was played during the briefing : pic.twitter.com/aZz88I7Jw5

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 7, 2025