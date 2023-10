ભાલા ફેંકમાં ભારતે રચ્યો ઈતિહાસ, મહિલા એથ્લેટ અનુ રાનીએ ગોલ્ડ જીત્યો

ચીનના હાંગઝોઉ શહેરમાં રમાઈ રહેલી એશિયન ગેમ્સ 2023માં ભારતીય ખેલાડીઓનો જલવો યથાવત રહ્યો છે. 10માં દિવસે અત્યાર સુધીમાં ભારતે કુલ 2 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. પારુલ ચૌધરીએ પ્રથમ 5000 મીટર મહિલાઓની દોડ જીતી હતી. હવે ભારતની વધુ એક તેજસ્વી એથ્લેટ અનુ રાનીએ ભાલા ફેંકમાં ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. એશિયન ગેમ્સમાં અનુ રાનીએ ભારતને તેનો 15મો ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો હતો. તેના ચોથા પ્રયાસમાં તેણે તેની સિઝનનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન આપ્યું અને 62.92 મીટરના અંતરે બરછી ફેંકી. શ્રીલંકાની નદીશા દિલહાન બીજા ક્રમે રહીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. જીત બાદ અનુએ ભારતીય તિરંગો લઈને દોડવાનું શરૂ કર્યું. તે પણ ખૂબ જ ખુશ દેખાતી હતી.

PHOTO | India’s Annu Rani waves the national flag after winning the gold medal in the Women’s Javelin Throw Final event at the 19th Asian Games, in Hangzhou, China.

