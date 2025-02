IND vs PAK : પાકિસ્તાન 241 રનમાં ઓલઆઉટ, ભારતને 242 રનનો ટાર્ગેટ

આજે (23 ફેબ્રુઆરી) ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025માં ભારતીય ટીમ પાકિસ્તાન સામે મહા મુકાબલો રમી રહી છે. આ મેચ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં છે. આ મેચમાં પાકિસ્તાને ભારતને જીતવા માટે 242 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. પાકિસ્તાની ટીમ 49.4 ઓવરમાં 241 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પાકિસ્તાન તરફથી સઈદ શકીલે 62 રન બનાવ્યા. કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી.

Innings Break!

A fine bowling display from #TeamIndia and Pakistan are all out for 2⃣4⃣1⃣

3⃣ wickets for Kuldeep Yadav

2⃣ wickets for Hardik Pandya

A wicket each for Axar Patel & Ravindra Jadeja

Over to our batters 🙌

Scorecard ▶️ https://t.co/llR6bWyvZN#PAKvIND |… pic.twitter.com/Xo9DGpaIrX

— BCCI (@BCCI) February 23, 2025