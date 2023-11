World Cup 2023 : ભારત ફાઈનલમાં પહોંચ્યું, ન્યૂઝીલેન્ડને 70 રને હરાવ્યું

ટીમ ઈન્ડિયાએ વર્લ્ડ કપ-2023માં ઈતિહાસ રચ્યો છે. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી સેમીફાઈનલ મેચમાં રોહિત એન્ડ કંપનીએ ન્યુઝીલેન્ડને 70 રને હરાવ્યું છે. આ જીત સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. ટીમ ઈન્ડિયા 12 વર્ષ બાદ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી છે. 2011માં તે વર્લ્ડ કપની ટાઈટલ મેચ રમી અને ચેમ્પિયન બની. વર્લ્ડ કપ-2023ની ફાઇનલ મેચ 19 નવેમ્બરે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. વિરાટ કોહલી અને શ્રેયસ ઐયરની સદીની મદદથી ટીમ ઈન્ડિયાએ 50 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 397 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં કિવી ટીમ માત્ર 327 રન જ બનાવી શકી હતી.

કોહલીએ 117 બોલમાં 113 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે અય્યરે 70 બોલમાં 105 રન બનાવ્યા હતા. બંનેએ 128 બોલમાં 163 રન જોડ્યા હતા. આ પહેલા કેપ્ટન રોહિત શર્માએ 29 બોલમાં 47 રનની તોફાની ઈનિંગ રમીને ભારતને ઝડપી શરૂઆત અપાવી હતી જ્યારે વચ્ચે રિટાયર્ડ હર્ટ થયેલા શુભમન ગીલે છેલ્લી ઓવરમાં વાપસી કરી હતી અને 80 રનની અણનમ ઈનિંગ રમી હતી. કુલ 66 બોલમાં. કેએલ રાહુલ 20 બોલમાં 39 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો. ન્યુઝીલેન્ડ માટે ટિમ સાઉથી સૌથી મોંઘો પરંતુ સૌથી સફળ બોલર હતો. તેણે 100 રનમાં ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી.

The star of the night – Mohd. Shami bags the Player of the Match Award for his incredible seven-wicket haul 🫡

106 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરીને કોહલીએ ODI ક્રિકેટમાં સચિન તેંડુલકરનો સૌથી વધુ સદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. તે ODIમાં અડધી સદી પૂરી કરનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બની ગયો છે. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે તેંડુલકરનો (2003માં 673 રન) એક જ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ પણ પોતાના નામે કર્યો.

છેલ્લી મેચમાં સદી ફટકારનાર અય્યરે પોતાની આ જ લય જાળવી રાખી અને પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડ વાનખેડે પર સિક્સર ફટકારીને દર્શકોનું ખૂબ મનોરંજન કર્યું. સાઉદી પર સિક્સર ફટકાર્યા બાદ તેણે આગામી બોલ પર એક રન લઈને 67 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ તબક્કામાં આ સૌથી ઝડપી સદી છે. આ પછી, અય્યર લોંગ ઓફ પર બોલ્ટના હાથે કેચ કરીને પેવેલિયન પરત ફર્યો, જેના કારણે ભારત 400 રનનો આંકડો પાર કરી શક્યું નહીં. અય્યરે પોતાની ઇનિંગમાં ચાર ચોગ્ગા અને આઠ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

What a sensational performance by #TeamIndia in the #CWC2023! The road to the finals has been nothing short of spectacular, and our boys have truly shone on the grand stage. 💙

Captain @ImRo45 and @ShubmanGill set the perfect foundation, and the legendary @imVkohli notched up… pic.twitter.com/wWsFHaSilT

— Jay Shah (@JayShah) November 15, 2023