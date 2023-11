ભારતની જીતથી ગદ્દગદ્દ થયા PM મોદી અને CM યોગી

ભારત ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, યુપીના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી સહિત ઘણા લોકોએ આ મોટી જીત પર ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

Fantastic batting and good bowling sealed the match for our team.

India puts up a superlative performance and enters the Finals in remarkable style.

જીત પર અભિનંદન આપતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને શાનદાર શૈલીમાં ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. શાનદાર બેટિંગ અને સારી બોલિંગે અમારી ટીમ માટે મેચ જીતી લીધી. ફાઇનલમાં સારા નસીબ! કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે કહ્યું કે તેઓ બોસની જેમ ફાઇનલમાં પ્રવેશ્યા છે.

Today’s Semi Final has been even more special thanks to stellar individual performances too.

The bowling by @MdShami11 in this game and also through the World Cup will be cherished by cricket lovers for generations to come.

Well played Shami!

— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2023