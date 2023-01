ભારતે T20 શ્રેણીની બીજી મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 6 વિકેટે હરાવ્યું. રવિવારે લખનઉમાં રમાયેલી મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરતા માત્ર 99 રન જ બનાવી શકી હતી. જવાબમાં ભારતે છેલ્લી ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણીમાં 1-1થી બરાબરી કરી લીધી છે. આ પહેલા રાંચીમાં રમાયેલી મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે જીત મેળવી હતી. લખનૌમાં ભારત તરફથી અર્શદીપ સિંહે 2 વિકેટ ઝડપી હતી. જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવે અણનમ 26 રન બનાવ્યા હતા.

