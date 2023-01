IND vs NZ 1st ODI : બ્રેસવેલની તોફાની ઇનિંગ્સ છતાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ભારતની 12 રને જીત

ભારતે પ્રથમ વનડેમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 12 રને હરાવ્યું છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 350 રનનો ટાર્ગેટ હતો, પરંતુ કિવી ટીમ 49.2 ઓવરમાં માત્ર 337 રન જ બનાવી શકી હતી. ન્યુઝીલેન્ડ માટે માઈકલ બ્રેસવેલે તોફાની ઈનિંગ્સ રમી હતી. માઈકલ બ્રેસવેલ 78 બોલમાં 140 રન બનાવીને પરત ફર્યો હતો. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 12 ફોર અને 10 સિક્સર ફટકારી હતી. આ સિવાય મિશેલ સેન્ટનરે 45 બોલમાં 57 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી હતી.

