દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેન હાશિમ અમલાએ ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી છે. અમલાએ 2019માં જ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી દીધું છે. જોકે તે કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમી રહ્યો હતો. પરંતુ હવે તેણે કાઉન્ટી ક્રિકેટ પણ છોડી દીધી છે અને ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટ છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

