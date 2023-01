દિલ્હી પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બુધવારે નાણા મંત્રાલય સાથે સંબંધિત સંવેદનશીલ માહિતી લીક કરી રહેલા જાસૂસી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર તરીકે કામ કરતા કરાર આધારિત કર્મચારી સુમિતની જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓ અને નાણાંના બદલામાં વિદેશી દેશોને સંવેદનશીલ ડેટા પ્રદાન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જણાવ્યું કે આરોપીની શોધ દરમિયાન તેના કબજામાંથી એક મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યો હતો, જેનો ઉપયોગ તે નાણા મંત્રાલય સાથે જોડાયેલી ગુપ્ત માહિતી શેર કરવા માટે કરે છે. ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

Delhi Police Crime Branch has busted an espionage network invoked in leaking sensitive info related to the Ministry of Finance. Contractual employee Sumit, a data entry operator was arrested for espionage activities in lieu of money&providing classified data to foreign countries.

બજેટ પહેલા જાસૂસીની આશંકા

આ ધરપકડને લઈને બજેટ પહેલા જાસૂસીની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. હકીકતમાં, કેન્દ્રીય પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણના નેતૃત્વમાં નાણા મંત્રાલય 1 ફેબ્રુઆરીએ સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવા માટે તૈયાર છે. જો બજેટ સંબંધિત ડેટા લીક થાય છે, તો તે બજાર પર તેની મોટી અસરના સંદર્ભમાં મોંઘું પડી શકે છે.

During his search, one mobile phone which was being used by him for sharing secret information related to the Ministry of Finance was recovered from his possession. Case registered under the Official Secrets Act: Delhi Police Crime Branch

