IND vs AFG 1st T20 : ભારતે ટોસ જીતી બોલિંગ પસંદ કરી

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 3 મેચની શ્રેણીની પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ મોહાલીના પંજાબ ક્રિકેટ એસોસિએશન IS બિન્દ્રા સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. યજમાન ભારત અહીં 15 મહિના પછી T20 મેચ રમી રહ્યું છે. બંને ટીમોની આ પ્રથમ T20 દ્વિપક્ષીય શ્રેણી છે. આ પહેલા બંને એશિયા કપ કે T20 વર્લ્ડ કપમાં એકબીજાનો સામનો કરી ચુક્યા છે. દરેક વખતે ભારતીય ટીમ જીતી છે. અફઘાનિસ્તાન હજુ પણ ટી-20માં ભારત સામેની પ્રથમ જીતની રાહ જોઈ રહ્યું છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી 14 મહિના બાદ ભારતની T20 ટીમમાં પરત ફર્યા છે. અંગત કારણોસર વિરાટ પ્રથમ T20માં રમી રહ્યો નથી. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું.

#TeamIndia Captain @ImRo45 wins the toss and elects to bowl first in the 1st T20I.

A look at our Playing XI for the game.

Live – https://t.co/hhj7wGbXqt #INDvAFG @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/AUlCcYwCXP

— BCCI (@BCCI) January 11, 2024