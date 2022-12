ત્રિપુરામાં રાજ્ય સરકારે કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 12%નો વધારો કર્યો

રાજ્ય સરકારે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA)માં સંપૂર્ણ 12 ટકાનો વધારો કર્યો છે ત્યારે આ રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓ માટે આજે ખૂબ જ સારા સમાચાર આવ્યા છે. ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી માણિક સાહાએ રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં 12 ટકાના વધારાની જાહેરાત કરી છે. આ વધારો 1 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવશે અને કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને વધેલા DA અને DRનો લાભ મળવા લાગશે.

Tripura announces 12 pc hike in DA for govt employees, pensioners; 50 pc remuneration for casual workers

Read @ANI Story | https://t.co/c4HHrYKOrh

#Tripura #DA pic.twitter.com/qBlDg7pz8t

— ANI Digital (@ani_digital) December 27, 2022