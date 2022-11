તેલંગાણામાં PM મોદીએ કહ્યું – ‘મને રોજ 2-3 કિલો ગાળો મળે છે…’

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે તેલંગાણાની મુલાકાતે હતા. આ દરમિયાન તેમણે સીએમ કે ચંદ્રશેખર રાવ પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું. સીએમનું નામ લીધા વિના તેમને ભ્રષ્ટાચાર અને વંશવાદની રાજનીતિ કરતા ગણાવ્યા છે. પીએમ મોદીએ ફાયરને કહ્યું કે ઘણા લોકો તેમને પૂછે છે કે તેઓ ખૂબ મહેનત કરવા છતાં થાકતા નથી. તેણે કહ્યું, “હું થાકતો નથી કારણ કે હું દરરોજ 2-3 કિલો ગાળો ખાઉં છું. ભગવાને મને એટલો આશીર્વાદ આપ્યો છે કે આ ગાળો અંદરથી પોષણમાં ફેરવાઈ જાય છે.” તેમણે વધુમાં કહ્યું કે તમે મને ગાળો આપો છો, ભાજપને ગાળો આપો છો.પરંતુ જો તમે તેલંગાણાની જનતાને ગાળો આપી છે તો તમારે તેની ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે.

The manner in which people of Munugode have shown their trust in BJP is unprecedented. I saw how BJP workers brought the entire Telangana govt to one Assembly seat. It shows that you have people's blessings and your handwork is bearing fruits: PM Narendra Modi pic.twitter.com/fRXWupQ62d — ANI (@ANI) November 12, 2022

‘સરકારે અન્યાય કર્યો’

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદના બેગમપેટ એરપોર્ટ પર ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અને લોકોને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે મને દુઃખ છે કે જેમણે તેલંગાણાના નામે વિકાસ કર્યો, પ્રગતિ કરી, સત્તા મેળવી, તેઓ પોતે આગળ વધી ગયા, પરંતુ રાજ્યા પાછળ ધકેલાઈ ગયું. તેલંગાણાની તાકાત, તેલંગાણાના લોકોની પ્રતિભા સાથે સરકાર અને નેતાઓ અન્યાય કરી રહ્યા છે.

The political party that people of Telangana trusted the most, is the party that did the biggest betrayal to Telangana. When the darkness grows, Lotus starts blooming in that situation. Right before dawn, Lotus can be seen blooming in Telangana: PM Modi in Begumpet, Telangana pic.twitter.com/f8RjniVtXE — ANI (@ANI) November 12, 2022

PM મોદીએ બીજું શું કહ્યું?

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે આ શહેર માહિતી અને ટેકનોલોજીનો કિલ્લો છે. જ્યારે હું જોઉં છું કે આધુનિક શહેરમાં અંધશ્રદ્ધાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે મને ખૂબ દુઃખ થાય છે. એવું લાગે છે કે અહીં સરકારે રાજ્ય આધારિત અંધશ્રદ્ધા આપી છે. આ સિવાય તેમણે કહ્યું કે દેશના લોકોને ખબર હોવી જોઈએ કે તેલંગાણામાં અંધશ્રદ્ધાના નામે શું થઈ રહ્યું છે. જો તેલંગાણાનો વિકાસ કરવો હોય, પછાતપણું દૂર કરવું હોય તો પહેલા અહીંની તમામ પ્રકારની અંધશ્રદ્ધાઓ દૂર કરવી પડશે.