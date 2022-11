બિપાશા બાસુ-કરણ સિંહ ગ્રોવરના ઘરે દીકરીનો જન્મ થયો

આલિયા બાદ હવે બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ બિપાશા બાસુ પણ માતા બની ગઈ છે. બિપાશા બાસુ અને ફિલ્મ અભિનેતા કરણ સિંહ ગ્રોવરના ઘરે એક નાનકડી દેવદૂતનો જન્મ થયો છે. બિપાશાએ મુંબઈના ખારમાં આવેલી હિન્દુજા હોસ્પિટલમાં એક દીકરીને જન્મ આપ્યો છે. બીજી તરફ બિપાશા અને કરણ નાની રાજકુમારીના આવવાથી ખુશ છે. તેમના પરિવારમાં પણ ખુશીનો માહોલ છે.

'New parents in B-town' Bipasha Basu, Karan Singh Grover welcome first child

