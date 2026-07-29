‘જો POK આપણો ભાગ છે, તો પછી ત્યાં બની રહેલી ઘટનાઓ પર સરકાર કેમ ચૂપ ?’

ફારુક અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે સરકાર ઘણીવાર પીઓકેને ભારતનો અભિન્ન ભાગ ગણાવે છે પરંતુ ત્યાં હત્યાઓ અને માનવાધિકાર ઉલ્લંઘનના અહેવાલો પર મૌન રહે છે.

શ્રીનગરમાં એક કાર્યક્રમ બાદ નેશનલ કોન્ફરન્સ (NC) ના પ્રમુખ ફારુક અબ્દુલ્લાએ કેન્દ્ર સરકાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર (PoK) માં લોકો દ્વારા થતી હત્યાઓ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા વિનંતી કરી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે જો નવી દિલ્હી આ પ્રદેશને પોતાનો માને છે, તો તેણે આ અંગે અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ.

પત્રકારો સાથે વાત કરતા ફારુક અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે તેમણે વારંવાર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માનવાધિકાર સંસ્થાઓ, વડા પ્રધાન અને વિદેશ પ્રધાનને પીઓકેની પરિસ્થિતિ સુધારવા અને હસ્તક્ષેપ કરવા અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું, “મેં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માનવાધિકાર આયોગને આ વિસ્તારની મુલાકાત લેવા અને ત્યાંના લોકોની સમસ્યાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા અને ઉકેલો શોધવાનો પ્રયાસ કરવા અપીલ કરી છે. મેં વડા પ્રધાન અને વિદેશ પ્રધાનને પણ અપીલ કરી છે.”

કેન્દ્ર સરકારના વલણ પર સવાલ ઉઠાવતા, અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે સરકાર ઘણીવાર પીઓકેને ભારતનો અભિન્ન ભાગ ગણાવે છે, પરંતુ ત્યાં હત્યાઓ અને કથિત માનવાધિકાર ઉલ્લંઘનના અહેવાલો પર મૌન રહે છે. તેમણે કહ્યું,”જો તે તમારો ભાગ છે, તો તમે ત્યાં થઈ રહેલી ઘટનાઓ વિશે કેમ વાત નથી કરતા? તમે કેમ નથી કહેતા કે હત્યાઓ બંધ થવી જોઈએ? મેં તેમની પાસેથી કોઈ નિવેદન સાંભળ્યું નથી.”

વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન વિશે તેમણે શું કહ્યું?

ફારુક અબ્દુલ્લાએ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને પણ ટેકો આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે જો અધિકારીઓ પ્રદર્શનકારીઓની માંગણીઓ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો આંદોલન ચાલુ રહેશે. જો તેમને આપેલા વચનો પૂરા નહીં થાય અને બદલામાં તેમના પર FIR દાખલ કરવામાં આવે, ધરપકડ કરવામાં આવે અને હેરાન કરવામાં આવે, તો આ ઝુંબેશ ચાલુ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ જાગી ગયા છે, અને ભગવાનની ઇચ્છા હશે તો તેઓ તેને આગળ ધપાવશે.

અનંતનાગમાં કાર્યવાહીની ટીકા

તેમણે તાજેતરની અનંતનાગ ઘટના બાદ કથિત કાર્યવાહીની પણ ટીકા કરી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે હજારો લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ઘરો તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. તેમણે સરકારને એવી કાર્યવાહી ટાળવા પણ વિનંતી કરી હતી જે લોકોને વધુ અલગ કરી શકે. તાજેતરમાં, અનંતનાગમાં ડ્રગ નેટવર્ક દ્વારા બનાવવામાં આવેલી મિલકતો તોડી પાડવામાં આવી હતી.

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