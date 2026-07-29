ગુજરાતમાં ઉદ્યોગોનો ધમધમાટ: ₹3,000 કરોડના મેગા પ્રોજેક્ટોને મંજૂરી

ગુજરાતને દેશનું ‘મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ’ અને રોકાણકારો માટેનું સૌથી પસંદગીનું સ્થળ બનાવવાની દિશામાં રાજ્ય સરકારે વધુ એક મોટો આર્થિક નિર્ણય લીધો છે. વિવિધ પ્રોત્સાહક નીતિઓ અને યોજનાઓ હેઠળ રાજ્યમાં અંદાજે ₹3,000 કરોડના ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ નવા રોકાણોથી ઉત્પાદન ક્ષેત્ર, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રોજગારીના ક્ષેત્રે મોટો ઉછાળો આવશે. ઉદ્યોગ વિભાગનો કાર્યભાર સંભાળતા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલી ઉચ્ચસ્તરીય સમિતિની બેઠકમાં આ મહત્વપૂર્ણ મંજૂરીઓ આપવામાં આવી હતી, જે અંગે સોમવારે સત્તાવાર જાહેરાત કરાઈ હતી.
32 મોટા પ્રોજેક્ટોમાં ₹1,978 કરોડનું રોકાણ
રાજ્યમાં મોટા ઔદ્યોગિક એકમોને અંતિમ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (Final Eligibility Certificate) આપવા માટેની વિશેષ કમિટી દ્વારા 32 અરજીઓને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટો દ્વારા રાજ્યમાં ₹1,978 કરોડનું ભગીરથ રોકાણ આવશે. આ રોકાણથી અમદાવાદ, કચ્છ, ગાંધીનગર, ભરૂચ, મહેસાણા, મોરબી, વડોદરા, સાબરકાંઠા અને સુરત સહિતના 9 જિલ્લાઓમાં ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ ધમધમી ઊઠશે અને આશરે 4,739 જેટલી સીધી નોકરીઓની તકો ઊભી થશે.
થ્રસ્ટ સેક્ટર અને ટેક્સટાઇલ માટે કરોડોના પ્રોજેક્ટ્સ
ઔદ્યોગિક વિકાસને વધુ ઝડપી બનાવવા માટે સરકારે અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ મોટું ભંડોળ મંજૂર કર્યું છે:
થ્રસ્ટ સેક્ટર મેગા પ્રોજેક્ટ: ‘કેપિટલ સબસિડી ટુ લાર્જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ થ્રસ્ટ સેક્ટર’ યોજના અંતર્ગત ₹649.23 કરોડના એક વિશાળ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી અપાઈ છે, જેનાથી 871 લોકોને રોજગારી મળશે.
ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને બૂસ્ટર ડોઝ: ‘ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇન-2019’ યોજના હેઠળ ત્રણ ટેક્સટાઇલ યુનિટ્સને સહાય મંજૂર કરાઈ છે. આ ત્રણેય પ્રોજેક્ટ્સમાં ₹165 કરોડનું રોકાણ થશે અને આશરે 500 નવી નોકરીઓનું સર્જન થશે.
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક્સ અને MSME ઇકોસિસ્ટમ થશે મજબૂત
ગુજરાત ઔદ્યોગિક નીતિ-2020 હેઠળ ‘ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક સહાય યોજના’ અંતર્ગત ચાર મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટોને મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ₹371.70 કરોડથી વધુનું રોકાણ થશે. આ પાર્ક્સના નિર્માણથી રાજ્યનું માળખાકીય માળખું વધુ મજબૂત થશે. સત્તાવાર વિગતો અનુસાર, ‘ગુજરાત ઔદ્યોગિક નીતિ-2015’ અમલમાં આવ્યાથી અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં ₹1,48,336.35 કરોડનું ભવ્ય રોકાણ આવ્યું છે, જેનાથી 1,65,053થી વધુ સીધી રોજગારીઓ નિર્માણ પામી છે. આ સતત થઈ રહેલા વિકાસના કારણે રાજ્યના સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs)ને પણ નવું બળ મળ્યું છે અને ‘બિઝનેસ ફ્રેન્ડલી’ વાતાવરણ વધુ સુદ્રઢ બન્યું છે.