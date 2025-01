ICC મહિલા ODI ટીમ ઓફ ધ યર 2024 જાહેર, 2 ભારતીય ખેલાડીઓને મળ્યું સ્થાન

ICC દ્વારા 2024 માટે ‘મહિલા વનડે ટીમ ઓફ ધ યર’ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ટીમમાં બે ભારતીય ખેલાડીઓએ જગ્યા બનાવી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના એક ખેલાડીને ટીમની કેપ્ટન બનાવવામાં આવી છે. ટીમમાં મહત્તમ ત્રણ ખેલાડીઓ ઇંગ્લેન્ડના છે. ટીમની કમાન દક્ષિણ આફ્રિકાની લૌરા વોલ્વાર્ડને સોંપવામાં આવી છે. સ્મૃતિ મંધાના અને દીપ્તિ શર્માને આ ટીમમાં તક મળી છે.

ટીમમાં સૌથી વધુ ખેલાડીઓ ઇંગ્લેન્ડના છે, જેમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન એમી જોન્સ, કેટ ક્રોસ અને સોફી એક્લેસ્ટોનનો સમાવેશ થાય છે. ભારત ઉપરાંત, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયાના બે-બે ખેલાડીઓને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી એશ્લે ગાર્ડનર અને એનાબેલ સધરલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. બીજી તરફ, આફ્રિકા તરફથી, કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડટ ઉપરાંત, મેરિઝાન કાપને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

બાકીની ટીમમાં શ્રીલંકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના એક-એક ખેલાડીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રીલંકા તરફથી ચમારી અટાપટ્ટુ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તરફથી હેલી મેથ્યુઝને સ્થાન મળ્યું છે. આ રીતે, ICC દ્વારા વર્ષની મહિલા ODI ટીમ બનાવવામાં આવી.

Honouring talent, skill, and consistency as part of the ICC Women’s ODI Team of the Year 2024 ✨ pic.twitter.com/gkGd0XqEi1

— ICC (@ICC) January 24, 2025