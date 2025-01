મહારાષ્ટ્ર: ઓર્ડિનન્સ ફેક્ટરીમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ, અત્યાર સુધીમાં 8 લોકોના મોત

મહારાષ્ટ્રથી એક અકસ્માતના હૃદયદ્રાવક સમાચાર આવી રહ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ, ભંડારાના જવાહરનગરમાં આવેલી ઓર્ડિનન્સ ફેક્ટરીમાં એક મોટો વિસ્ફોટ થયો છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, વિસ્ફોટ ફેક્ટરીના આરકે શાખા વિભાગમાં થયો હતો. પ્રારંભિક માહિતીમાં જાણવા મળ્યું છે કે અકસ્માતમાં 7 લોકો ઘાયલ થયા છે. તે જ સમયે, અત્યાર સુધીમાં 8 લોકોના મોતના સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે.

સીએમ ફડણવીસે શોક વ્યક્ત કર્યો

આ ઘટના પર મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું,”એવા અહેવાલો છે કે ભંડારા જિલ્લામાં એક ઓર્ડિનન્સ ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટને કારણે છત તૂટી પડતાં 13 થી 14 કામદારો ફસાયા હતા. તેમાંથી પાંચને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા કલેક્ટર અને પોલીસ અધિક્ષક ઘટનાસ્થળે છે અને શક્ય તેટલી બધી મદદ પૂરી પાડવામાં આવી છે. રાહત પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. બચાવ કામગીરી માટે SDRF અને નાગપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમોને પણ બોલાવવામાં આવી છે અને તેઓ ટૂંક સમયમાં પહોંચી જશે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સંરક્ષણ દળો સાથે સંકલનમાં રાહત કાર્યમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે. તબીબી સહાય માટે સહાય ટીમોને પણ તૈયાર રાખવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી મળેલી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, કમનસીબે આ ઘટનામાં એક કામદારનું મોત નીપજ્યું છે. હું તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. અમે તેમના પરિવારના દુઃખમાં સહભાગી છીએ. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ ઝડપથી સ્વસ્થ થાય.

નીતિન ગડકરીએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી

ભંડારામાં થયેલા વિસ્ફોટ અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કહ્યું કે ભંડારામાં ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરીમાં મોટો વિસ્ફોટ થયો છે. આમાં 8 લોકોના મોત થયા છે અને 7 લોકો ઘાયલ થયા છે. આ પ્રારંભિક અહેવાલ છે. નીતિન ગડકરી એક કાર્યક્રમમાં હાજર હતા. તેમણે ત્યાં મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે શોક વ્યક્ત કર્યો

સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે પણ આ સમગ્ર ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે ટ્વિટર પર ટ્વિટ કર્યું: “મહારાષ્ટ્રના ભંડારામાં ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરીમાં થયેલા વિસ્ફોટ વિશે જાણીને ખૂબ દુઃખ થયું. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી સંવેદના. હું ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું. બચાવ ટીમો સ્થળ પર તૈનાત છે. તમામ પ્રયાસો ચાલુ છે. અસરગ્રસ્ત લોકોને સહાય પૂરી પાડવા માટે બનાવવામાં આવી રહી છે.”

